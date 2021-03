Po Wonder Woman, Catwoman i Harley Quinn przyszedł czas na uczynienie Zatanny kolejną ikoną kina superbohaterskiego. Najpotężniejsza czarodziejka z DC Comics wreszcie otrzyma swój solowy film. Warner Bros. zdaje się traktować ten projekt bardzo poważnie, gdyż do jego realizacji zbiera ekipę utalentowanych i uznanych filmowców. Za produkcję odpowie J.J. Abrams ze swoją firmą Bad Robot. Scenarzystką (a być może i reżyserką) będzie natomiast Emerald Fennell wyróżniona w tym roku trzema nominacjami do Oscara za swój genialny reżyserski debiut pt. "Obiecująca. Młoda. Kobieta".

"Zatanna": Emerald Fennell napisze scenariusz filmu o superbohaterce DC

Nie jest tajemnicą, że to właśnie nominacje do Oscara wzbudziły zainteresowanie Warner Bros. scenarzystką, reżyserką i aktorką znaną fanom "The Crown" z roli Camilli Parker-Bowles. "Obiecująca. Młoda. Kobieta.", prócz bezpośrednich nominacji dla Fennell w kategoriach najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz i najlepszy film, będzie też walczyć o Oscara w kategoriach najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Carey Mulligan) i najlepszy montaż. Film zebrał łącznie 5 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, otrzymał też 4 nominacje do Złotych Globów, 6 nominacji do nagród BAFTA i kilkadziesiąt innych wyróżnień.

W świetle powyższych osiągnięć Fennell oraz biorąc pod uwagę jej niesztampowe podejście do kina kobiecego oraz jej niezwykłą umiejętność w żonglowaniu popkulturowymi kliszami, które zaprezentowała w "Promising Young Woman", twórczyni ta wydaje się być idealnym wyborem nie tylko do napisania scenariusza, ale także do reżyserowania filmu o Zatannie. Jeśli wytwórnia zdecydowałaby się powierzyć jej tę rolę, wraz z Chloe Zhao - scenarzystką i reżyserką obsypanego nagrodami "Nomadland" i nadchodzącego "Eternals" z MCU - mogłyby rozpocząć nowy, niezwykły rozdział w historii kina superbohaterskiego. Nowy rozdział, w którym wielkim twórczyniom wreszcie powierza się opowiadanie o potężnych bohaterkach.

Zatanna dostanie swój solowy film! Kto zagra superbohaterkę?

Zatanna Zatara po raz pierwszy pojawiła się na kartach komiksu w 1964 roku w zeszycie "Hawkman" #4. Bohaterka stworzona przez Gardnera Foxa i Murphy'ego Andersona szybko awansowała na najpotężniejszą czarodziejkę uniwersum DC. Była zaangażowana w działalność Justice League Dark i romantyczną relację z Johnem Constantinem. Swoje magiczne zdolności odziedziczyła po ojcu, Giovannim, magiku i alchemiku, który zmarł wskutek działania czarnej magii. Inteligentna i pewna siebie, recytując zaklęcia od tyłu, potrafi wyczarować wszystko, co tylko zrodzi się w jej wyobraźni.

Zapowiadany film o Zatannie nie będzie jej ekranowym debiutem. W serialu "Tajemnice Smallville" wcielała się w nią Serinda Swan. Czarodziejka pojawiała się też w produkcjach animowanych. Będzie to jednak pierwszy aktorski film kinowy z jej udziałem, a zarazem dopiero czwarty (wliczając nawet koszmarną "Kobietę-Kota" z 2004 roku) solowy film superbohaterki DC.

Nie wiadomo jeszcze, komu zostanie powierzona rola Zatanny. Krótko po ogłoszeniu produkcji pojawiły się już głosy, że powinna to być Anya Chalotra, czyli Yennefer z serialowego "Wiedźmina", ale póki co są to tylko marzenia fanów aktorki. Na oficjalne wieści w tej sprawie, przyjdzie nam pewnie trochę poczekać. Miejmy nadzieję, że ktokolwiek to będzie, sprawdzi się w roli superbohaterki DC i odniesie sukces na miarę Gal Gadot w roli Wonder Woman i Margot Robbie jako Harley Quinn.