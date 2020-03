Zdjęcia do "Fantastycznych zwierząt 3" zawieszone w związku z koronawirusem. Wpłynie to na datę premiery?

Pandemia koronawirusa wciąż wpływa na przemysł filmowy. Kolejnym filmem, którego produkcja ucierpiała jest trzecia odsłona spin-offu "Harry'ego Pottera". Czy zawieszenie zdjęć wpłynie na datę premiery "Fantastycznych zwierząt 3"?

Zdjęcia do "Fantastycznych zwierząt 3" zawieszone w związku z koronawirusem

Zdjęcia do trzeciej odsłony "Fantastycznych zwierząt" trwały w Londynie. Zostały jednak zawieszone na czas bliżej nieokreślony, w związku z zagrożeniem jakie stanowi wirus COVID-19. Film ma trafić na ekrany kin 12 listopada 2021 roku, a w rolach głównych powrócą Eddie Redmayne, Jude Law i Johnny Depp. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy obecna sytuacja wpłynie na planową datę premiery.

Inną produkcją, do której zdjęcia wstrzymano, jest "King Richard" w reżyserii Reinaldo Marcus Greena. To biograficzna produkcja z Willem Smithem w roli głównej, opowiadająca o ojcu dwóch słynnych tenisistek - Venus i Sereny Williams. Film ma planowo trafić do kin 25 listopada 2020 roku, jednak i w tym przypadku nie posiadamy informacji, jakoby zawieszenie zdjęć miało zmienić ten stan rzeczy.

