Zdjęcia do filmu o Elvisie Presleyu zawieszone do odwołania. Wpływ na decyzję ma stan zdrowia Toma Hanksa

W pierwszej połowie marca 2020 roku świat obiegła informacja na temat Toma Hanksa, który zaraził się koronawirusem. W związku z chorobą aktora, który brał udział w zdjęciach do filmu biograficznego o Elvisie Presleyu, zawieszono produkcję. Reżyser nadchodzącej biografii wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

Produkcja filmu o Elvisie Presleyu miała ruszyć niebawem, jednak prace zostały wstrzymane po wykryciu w organizmie Hanksa koronawirusa. Aktor wraz ze swoją żoną Ritą Wilson zostali poddani kwarantannie.

Na Twitterze reżysera biografii Baza Luhrmanna pojawił się post, w którym filmowiec poinformował co dalej z pracą nad filmem o słynnym muzyku.

Jestem przekonany, że to nie będzie żadną niespodzianką, że nie obecna sytuacja nie jest momentem, w którym powrócimy do produkcji filmu. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie oznacza to rezygnacji z pracy w Queensland. W rzeczywistości nie zwijamy planu filmowego, tylko po prostu zamykamy swoją przestrzeń twórcą na kilka następnych dni.

Rozmawiałem z premier stanu Annastacią Palaszczuk i wszyscy jesteśmy zgodni, że w obecnej sytuacji wszyscy ludzie z całego świata, podążający różnymi życiowymi ścieżkami powinni przebywać teraz w domach ze swoimi ukochanymi (myjąc ręce pięć razy dziennie).

Wszystko idzie dobrze. Wciąż mamy pasję do tego filmu i chęć powrotu na Złote Wybrzeże, podejmując pracę w miejscu, w którym przerwaliśmy, jak tylko przyjdzie odpowiednia pora. "