Zelda Williams uczciła pamięć swojego ojca, Robina w nietypowy sposób. Fani są zachwyceni

Robin Williams to amerykański aktor dramatyczny i komediowy, który przez lata stworzył szereg niezapomnianych, wspaniałych ról filmowych. Urodzony 21 lipca 1951 roku mężczyzna w ciągu trwania swojej kariery wystąpił w ponad 80 produkcjach, zarówno filmowych, jak i serialowych, we własnej skórze, czy podkładając głos pod postaci animowane.

Williams był wielokrotnie nominowany do Oscara i Złotego Globu, zdobywając także statuetkę dla Najlepszego Aktora Drugoplanowego w filmie „Buntownik z wyboru”, a także cztery Złote Globy za role w innych produkcjach. Williams nieoczekiwanie zmarł w sierpniu 2014 roku. Powodem śmierci było najprawdopodobniej samobójstwo, spowodowane diagnozą na szczególny rodzaj demencji – tzw. otępienie z ciałami Lewy’ego.

Wczoraj, tj. 21 lipca, aktor obchodziłby swoje 69 urodziny. Z okazji tej szczególnej, choć nieokrągłej daty, jego córka Zelda, postanowiła uczcić jego pamięć w wyjątkowo zabawny sposób.

Robin Williams bohaterem dokumentu HBO. Zobacz zwiastun filmu „Robin Williams: Come Inside My Mind”

Córka słynnego komika opublikowała wpis w swoich mediach społecznościowych.

"Dzisiaj byłyby 69 urodziny mojego ojca, więc żeby uczcić jego pamięć (i ten wspaniały numer), będę wysyłać donacje w wysokości 69,69 dolarów do jak największej liczby schronisk dla bezdomnych. Przyłączcie się do mnie, jeśli macie ochotę, ale niezależnie od tego, wiedzcie, żę życzę Wam przynajmniej jednego, niedojarzałego i szczerego śmiechu na cześć mojego Ojca". "

Jak podaje portal Entertainment Weekly, Williams podzieliła się funduszami z organizacjami charytatywnymi, jak Los Angeles LGBT Center, Midnight Mission, czy PATH. Warto zwrócić uwagę, że za swojego życia, Robin Williams również często, gęsto i chętnie udzielał się charytatywnie, pomagając wielu instytucjom.

Godzinę później Zelda dodała na Twitterze, że:

"

"Wracam do bycia przez chwilę nieaktywną w social mediach (jak robię co roku), ale dziękuję Wam pięknie za przyłączenie się do świętowania mojego Ojca (i liczby 69). To było „niezłe”. "