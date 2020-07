Zendaya wystąpiła w filmie nagranym w trakcie kwarantanny. O czym będzie "Malcolm & Marie"?

Aktorka podzieliła się zdjęciem z nadchodzącej produkcji na swoim Twitterze. Szczegółami na temat produkcji podzielił się natomiast Deadline. Z ich informacji wynika, że reżyserem jest Sam Levinson, z którym Zendaya pracowała przy "Euforii" HBO. Sam film ma być natomiast "Historią małżeńską" Netfliksa, ale z dużą ilością nawiązań do współczesnych problemów społecznych, o których jest tak głośno - zwłaszcza w USA.

Zendaya i John David Washington w filmie nagranym podczas kwarantanny

Wygląda na to, że cały projekt został wymyślony i zrealizowany po wybuchu pandemii. Aktorka sama w lwiej części zafundowała film "Malcolm & Marie" i poprosiła o pomoc w finansowaniu produkcji swoich znanych kolegów i koleżanki. Wśród nich znalazł się m.in. Scott Mescudi, szerzej znany jako raper/wokalista, ale też aktor Kid Cudi.

W filmie na ekranie towarzyszyć Zendai będzie John David Washington, znany z ról w filmie "BlacKkKlansman" oraz serialu "Gracze". Syn Denzela Washingtona zagrał również głównego bohatera w produkcji "Tenet" Christophera Nolana. Poniżej zobaczycie pierwsze zdjęcie z "Malcolma & Marie":

Film "Malcolm & Marie" został nakręcony w okresie 17 czerwca - 2 lipca, a zdjęcie przeprowadzono w The Caterpillar House w Caramel, w stanie Kalifornia. Ekipa filmowa i aktorzy przestrzegali oczywiście zaostrzonych przepisów dot. bezpieczeństwa z powodu szalejącego koronawirusa. Wygląda jednak na to, że plany na realizację filmu były stworzone odpowiednio wcześniej i same zdjęcia przebiegły bez większych problemów.

Levinson zakończył pracę nad filmem w ciągu 6 dni, więc cały projekt wynikał raczej z pasji, aniżeli z chęci zarobienia pieniędzy. Bardzo doceniamy taki pomysł i mamy nadzieję, że więcej artystów zdecyduje się na taką niesztampową zabawę formą.