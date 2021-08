Zendaya zagra główną rolę w "Kill Bill Vol. 3" od Quentina Tarantino? Aktorka wypowiedziała się na temat plotek

Zendaya powoli staje się jednym z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Jej występy jako MJ w "Spider-Manie", główna rola w "Euforii" od HBO, czy granie Chani w nadchodzącej "Diunie" sprawiły, że aktorka jest bardzo popularną postacią. Dlatego to właśnie ona została wytypowana jako potencjalna główna bohaterka potencjalnego filmu "Kill Bill 3" od Quentina Tarantino.

Zendaya miałaby się wcielić w córkę Vernity Green, którą w oryginale grała Vivica A. Fox. Ta została zamordowana przez Beatrix Kiddo w początkowych momentach pierwszego "Kill Billa", a Zendaya w kolejnej odsłonie serii miałaby zagrać dorosłą wersję córki Green, chcącą dokonać zemsty na Beatrix.

Sama Fox w 2019 roku stwierdziła, że Zendaya byłaby idealną kandydatką do zagrania tej roli. Niedawno Empire Magazine zapytało się samej zainteresowanej na ten temat i aktorka nie kryła dumy, że jest brana pod uwagę:

Widziałam to! Nie ukrywam, że to spory honor i cieszę się, że mnie wytypowała. Jest świetną aktorką i jestem bardzo dumna, że o mnie pomyślała. Ale wiecie, to jest tylko pomysł. Internet bardzo często zaczyna się za bardzo ekscytować pewnymi rzeczami i szybko sprawy wymykają się spod kontroli.

Fox powiedziała w rozmowie z NME:

Moim zdaniem Zendaya! Jakie to by było gorące? Myślę, że obsadzenie jej w takiej roli przyspieszyłoby cały projekt. Obydwie z Umą są bardzo wysokie, obydwie uwielbiam i moim zdaniem byłyby genialne na ekranie. Mam nadzieję, że to poskutkuje jakimś hashtagiem "Tarantino, obsadź Zendayę". No i zmusi go do powrotu do tego świata i tych postaci.