"Zenek" jest już dostępny na VOD. Gdzie obejrzeć film o Martyniuku?

Inspiracją do filmu stała się biografia Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który spełnia swoje wielkie marzenie, by dawać ludziom radość poprzez muzykę i śpiew. Film ukazuje drogę Martyniuka do ogromnego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi i ciężkiej pracy, zyskując miano króla muzyki disco polo.

Zenek - gdzie obejrzeć film online?

Film pokazuje postać Zenona Martyniuka, który już jako nastolatek zakochany był w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspiera go wujek - zawodowy muzyk. To dzięki jego zaangażowaniu Zenon Martyniuk po raz pierwszy staje przed publicznością.

To on jest też jego jego nauczycielem, który udziela mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwija jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk kształtują jego muzyczny styl.

Zdjęcia do filmu powstają głównie na Podlasiu: w Bielsku Podlaskim oraz rodzinnej miejscowości Martyniuka - Gredele. Film "Zenek" jest dostępny na platformie streamingowej TVP VOD, a wypożyczenie go na 24 godziny kosztuje 23 zł w ramach płatności online lub 23,37 zł za płatność SMS-em premium. Tutaj znajdziecie link.