"Zenek" pod ostrzałem krytyki. Zagraniczne media nie zostawiły na filmie suchej nitki

"Zenek" miał być wielkim hitem i polską odpowiedzią na "Bohemian Rhapsody". Zarówno reżyser filmu, Jan Hryniak, jak prezes TVP zapewniali, że biografia Zenona Martyniuka wprawi widzów w zachwyt. Tak się jednak nie stało. Zdanie to podzielają zarówno polscy, jak i zagraniczni recenzenci. W brytyjskim "The Guardian" ukazała się bardzo nieprzychylna opinia o polskim "przeboju".

"Zenek" krytykowany przez zagraniczne media

Na polskich ekranach "Zenek" zawitał 14 lutego 2020 roku, a w marcu trafił do kin w Wielkiej Brytanii. Opowieść o chłopaku z polskiej wsi, który stał się największa gwiazdą disco polo miał zachwycić wszystkich, a nie zachwycił w zasadzie nikogo. Brytyjska recenzentka Cath Clarke nie zostawiła na produkcji suchej nitki.

"Jest muzyka, komety, wódka... i zero emocji" - takimi słowami dziennikarka brytyjskiego "The Guardian" rozpoczęła recenzję "Zenka". Później nie było wcale lepiej. Cath Clarke określiła film Jana Hryniaka jako "zlepek tuzina lepszych i przyjemniejszych filmów o dojrzewaniu" i przyznała, że "jest to przede wszystkim nieprzekonujące i nijakie. To stracona szansa na opowiedzenie czegokolwiek o życiu nastolatka za żelazną kurtyną".

Recenzentka zwróciła również uwagę na rażący fakt, że w tytułowego bohatera wciela się dwóch różnych aktorów, podczas gdy jego żonę odgrywa wciąż ta sama osoba. Film oceniła ostatecznie na 2 gwiazdki z 5 możliwych (nawet krytykowane "Plagi Breslau" Patryka Vegi otrzymały wyższą notę) i podsumowała, że "tak jak gitarowe solówki z lat 80., film ciągnie się w nieskończoność".

