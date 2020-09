Zmiana zasad w przyznawaniu Oscarów. Akademia będzie bardziej otwarta na różnorodność i inkluzywność filmów

Jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie kina jest wręczenie Oscarów. Od niemal stu lat te nagrody wyznaczają trend jakim podążają najważniejsze produkcje nie tylko w samym Hollywood, ale również poza granicami USA. Niebawem Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wprowadzi szereg zmian, mających na celu przystosowanie Oscarów do panujących obecnie praktyk antydyskryminacyjnych. Na czym będą one polegać?

Oscary - nowe zasady wręczania nagród

Mimo tego, że Oscary cieszą się renomą, od wielu lat rok rocznie ceremonia jest krytykowana ze względu na rozmaite przejawy dyskryminacji kobiet, osób z niepełnosprawnościami, oraz przedstawicieli społeczności LGBT i grup etnicznych o kolorze skóry innym niż biały.

Z tego powodu członkowie Akademii Filmowej postanowili zrewidować swoje podejście do przyznawania nagród. Jak podaje Variety, członkowie organizacji ogłosili, że w najbliższym czasie wprowadzone zostaną nowe zasady nominowania filmów. Wraz z wcieleniem reguł, Akademia stanie się bardziej otwarta na różnorodność i inkluzywność zgłaszanych kandydatów. Zmiany będą dotyczyły kategorii Najlepszy film. Po raz pierwszy zostaną wdrożone w roku 2024. Według podanych informacji dany tytuł nie będzie mógł być nominowany do Oscara za Najlepszy film, jeśli nie spełni co najmniej dwóch nowych wytycznych.

" Oscary właśnie ogłosiły nowe standardy dotyczące różnorodności i inkluzywności dotyczące Najlepszego filmu. Start wraz z Oscarami 2024. Film będzie musiał spełnić 2 z 4 wytycznych, by być nominowany do najważniejszej nagrody Oscarów. "

W stworzonym przez Akademię protokole wyszczególniono nowe zasady nominowania filmu do Oscara za najlepszy film podzielone na cztery kategorie.

Reprezentacja na ekranie, tematy i narracja

Kreatywne przewodnictwo i Zespół projektowy

Dostępność i szansa w przemyśle filmowy,

Rozwój publiczności

W każdej z czterech kategorii pojawiły się kryteria, które dany tytuł musi spełnić, by móc ubiegać się o Oscara za najlepszy film. Pierwsza kategoria dotyczy treści filmu. Obejmuje ona obecność reprezentacji rasowej i etnicznej wśród postaci pierwszo i drugoplanowych, szczegóły obsadowe oraz ich obecność w opowiadanej historii.

Druga kategoria skupia się na osobach pracujących przy filmach, które mogą kwalifikować się do wyścigu o najważniejszego Oscara. Według nowych wymagań co najmniej dwa kreatywne stanowiska kierownicze i sześć stanowisk technicznych muszą być obsadzone przez członków niedostatecznie reprezentowanych grup, a co najmniej 30% członków ekipy muszą stanowić kobiety, osoby identyfikujące się jako LGBTQ +, osoby niepełnosprawne lub należące do mniejszościowych grup rasowych, lub etnicznych.

Trzecia kategoria odnosi się do firm dystrybucyjnych i finansujących filmy, które zapewniają miejsca pracy osobom niedostatecznie reprezentowanym. Chodzi zarówno o możliwości odbycia praktyk zawodowych i staży, jak i szkoleń oraz rozwój umiejętności takich osób w tego typu przedsiębiorstwach.

Ostatnia kategoria dotyczy różnorodności kadry kierowniczej stojącej za filmem, który chce zakwalifikować się do nagrody. Spełnienie tego kryterium wymaga, aby w studia kierownictwo wyższego szczebla zaangażowanego w marketing, promocję i dystrybucję, składało się z przedstawicieli różnych niedostatecznie reprezentowanych grup.

Nowe zasady oczywiście nie rozwiążą wszystkich problemów amerykańskiej branży filmowej, ale są zapewne krokiem naprzód w realizowaniu wizji świata otwartego i tolerancyjnego bez względu na wygląd, płeć, orientację seksualną, wyznanie czy pochodzenie.

