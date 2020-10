Znamy najpopularniejsze produkcje Netfliksa ostatnich miesięcy. O które filmy i seriale chodzi?

Które produkcje platformy Netflix były najchętniej oglądane przez widzów tej jesieni? Serwis sporządził raport za trzeci kwartał 2020 roku i wyłonił najpopularniejszy film oraz serial ostatnich miesięcy.

Netflix - najpopularniejsze produkcje jesieni 2020

W dobie pandemii koronawirusa i tak już cieszące się wielką popularnością serwisy streamingowe przyciągnęły przed ekrany telewizorów, komputerów, tabletów i telefonów jeszcze więcej użytkowników. Netflix po raz kolejny zanotował wzrost abonentów, który bezpośrednio przełożył się na wyniki oglądalności.

Jak podaje Deadline, Netflix podsumował trzeci kwartał 2020 roku, prezentując między innymi dwie produkcje, które były najchętniej oglądane przez użytkowników serwisu. Mowa o serialu "Cobra Kai", będącego niejako kontynuacją serii "Karate Kid" oraz filmie "Enola Homes" z Millie Bobby Brown i Henrym Cavillem w rolach głównych - historii opowiadającej o siostrze Sherlocka Holmesa. W ciągu 28 dni od premiery "Enola Holmes" została odtworzona przez 76 milionów abonentów Netfliksa. Pierwszy sezon "Cobra Kai" obejrzało natomiast ponad 50 milionów widzów w ciągu pierwszego miesiąca od premiery.

Film o młodszej siostrze słynnego detektywa zadebiutował na Netfliksie 23 września 2020 roku. W pozostałych rolach wystąpili Sam Claflin, Adeel Akhtar, Fiona Shaw, Frances de la Tour, Louis Partridge, Burn Gorman, Susan Wokoma i Helena Bonham Carter. Reżyserem produkcji jest Harry Bradbeer - twórca serialu "Fleabag".

Oba sezony "Cobra Kai" trafiły na Netfliksa 28 września. Serial oryginalnie zadebiutował na YouTube Premium i platforma streamingowa ocaliła go przed skasowaniem. W spin-offie "Karate Kid" wystąpili William Zabka, Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Peyton List oraz Martin Kove. Netflix potwierdził, że 8 stycznia 2021 roku zobaczymy kontynuację "Cobra Kai".

Pozostałe produkcje, które przyciągnęły przed małe ekrany wielu użytkowników Netfliksa to filmy "Power" z Jamiem Foxxem w roli głównej i "The Old Guard", w którym wystąpiła Charlize Theron. Obie produkcje miały ponad 70-milionową widownię.

Który serial Netflix Originals lubicie najbardziej? Stranger Things Orange Is the New Black 13 powodów Narcos House of Cards BoJack Horseman The Crown Ozark Chilling Adventures of Sabrina Nawiedzony Dom Na Wzgórzu Mindhunter Sense8

Netflix - jak platforma zlicza obejrzenia?

Liczby dotyczące widzów robią wrażenie, ale należy mieć świadomość, w jaki sposób Netflix liczy obejrzane tytuły. W styczniu 2020 roku szef platformy - Reed Hastings potwierdził, że film, serial, czy program zostaje uznany za obejrzany w momencie, kiedy widz zobaczy co najmniej 2 minuty danej produkcji.

To nowe zasady. Dawniej za obejrzaną treść uznawano tytuł, który został obejrzany przynajmniej w 70%. Nowy system naliczania obejrzanych tytułów pojawił się, ponieważ platforma zawiera treści o różnej długości - nawet do piętnastu minut, co i kompensuje on ogólny sposób liczenia wyświetleń w porównaniu z filmami pełnometrażowymi.

Czy epidemia koronawirusa sprawiła, że korzystasz z Netfliksa częściej niż dotychczas? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: Netflix - nowości na wrzesień 2020. Jakie produkcje zawitają na platformie?