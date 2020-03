Znamy ostatnie słowa Kylo Rena do Rey z IX epizodu "Gwiezdnych Wojen". Co powiedział Ben Solo?

W filmie "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" działo się tak dużo, że nie wszystkie pomysły zdołano zmieścić w scenariuszu filmu. Na szczęście nie zmarnowały się, ponieważ każdy film uzupełniają komiksy oraz książki. W Stanach Zjednoczonych niebawem ukaże się powieść oparta na IX epizodzie "Star Wars". Zdradzono w niej wiele interesujących szczegółów dotyczących głównych bohaterów.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - co Kylo Ren powiedział Rey przed śmiercią?

Nawrócony Ben Solo (Adam Driver) poświęcił życie, by uratować władającą Jasną stroną Mocy wnuczkę Imperatora Palpatine'a (Daisy Ridley). Syn Hana Solo używa swojej Mocy, by przywrócić Rey do życia. Para patrzy sobie w oczy, dochodzi do pocałunku i po chwili Ben umiera na rękach dziewczyny.

Widzowie zakończenia nowej trylogii twierdzą, że w tej scenie wycięto dialog między Kylo Renem i Rey, na co wskazuje ledwo zauważalny ruch ust protagonistki. Prawdopodobnie tak się właśnie stało, bo jak podaje serwis Movieweb, w powieści autorstwa Rae Carson tuż przed śmiercią Bena pada ostatnia wymiana zdań pomiędzy bohaterami.

" Ben: Zawsze będę z tobą. Rey: W rzeczywistości nikt tak naprawdę nie odchodzi. "

Słowa, które padły z ust Rey po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć w pierwszym zwiastunie IX epizodu. Wypowiedział je Luke Skywalker i w kontekście trailera odnosiły się do powrotu Imperatora. W powyższej scenie zdanie odnosi się do faktu, że Kylo Ren, który przed śmiercią przeszedł na Jasną stronę Mocy, więc może powracać jako Duch Mocy. Oznacza to że dosłownie zawsze będzie przy Rey. Niewykluczone, że Ben Solo może powrócić w kolejnych produkcjach z serii "Star Wars".

Film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" w reżyserii J.J. Abramsa trafił do kin 19 grudnia 2019 roku. Produkcja, chociaż wzbudzała kontrowersje wśród fanów "Star Wars" zarobiła ponad miliard dolarów. Oprócz Ridley i Drivera w rolach głównych wystąpili John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill i pośmiertnie Carrie Fisher.

