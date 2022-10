Znamy wyniki selekcji Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych na CINEMAFORUM

Do Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 20 tytułów. Lista produkcji, które zostaną zaprezentowane w ramach 21. edycji CINEMAFORUM, podkreśla globalny charakter festiwalu.

CINEMAFORUM to wydarzenie w pełni skupione na kinie krótkometrażowym, które ukazuje jego różnorodność i wielowymiarowość poprzez prezentowanie filmów z różnych zakątków świata. W tym roku warszawska publiczność będzie miała okazję zobaczyć krótkie metraże z Polski, Francji, Litwy, Włoch, Francji, USA, Chile, Kostaryki i Chin, a także koprodukcje francusko-libańskie, belgijsko-francuskie, francusko-mongolskie, francusko-brytyjskie, palestyńsko-libańsko-francusko-belgijskie i brazylijsko-islandzkie.

CINEMAFORUM: Znamy wyniki selekcji

Błażej Hrapkowicz, dyrektor artystyczny festiwalu, tak komentuje wyniki selekcji:

Tegoroczny konkurs to 20 filmów z wielu zakątków globu, w których losy jednostek splatają się z losami całego świata, a dynamiczna, plastyczna rzeczywistość zostawia trwały ślad w człowieku i jego otoczeniu.

Wśród obrazów zakwalifikowanych do Konkursu tradycyjnie znajdują się filmy aktorskie prezentowane wcześniej na festiwalach w Cannes, Wenecji, Locarno, Toronto czy Clermont-Ferrand, a także obsypana nagrodami, nominowana do Oscara animacja „Bestia” Hugo Covarrubiasa. W tym roku jest to jeden z dwóch krótkometrażowych filmów animowanych, które będą walczyły o Grand Prix i Nagrodę Publiczności.

Filmy zakwalifikowane do Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych 21. edycji CINEMAFORUM:

„Bestia” , reż. Hugo Covarrubias, Chile 2021, 16’

, reż. Hugo Covarrubias, Chile 2021, 16’ „Chaperone” , reż. Sam Max, USA 2022, 16’

, reż. Sam Max, USA 2022, 16’ „Warsha” , reż. Dania Bdeir, Francja/Liban 2021, 15’

, reż. Dania Bdeir, Francja/Liban 2021, 15’ „Nie ma spokoju” , reż. Karol Ulman, Polska 2022, 14’

, reż. Karol Ulman, Polska 2022, 14’ „Bye Bye” , reż. Amelie Bonnin, Francja 2021, 24’

, reż. Amelie Bonnin, Francja 2021, 24’ „A Fairy Tale” , reż. Zoe Arene, Belgia/Francja 2022, 21’

, reż. Zoe Arene, Belgia/Francja 2022, 21’ „The Seine’s Tears” , reż. Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur, Francja 2021, 9’

, reż. Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur, Francja 2021, 9’ „Primal Therapy” , reż. Santtu Salminen, Finlandia 2021, 20’

, reż. Santtu Salminen, Finlandia 2021, 20’ „Cherries” , reż. Vytautas Katkus, Litwa 2022, 15’

, reż. Vytautas Katkus, Litwa 2022, 15’ „At Little Wheelie Three Days Ago” , reż. Andrew Stephen Lee, USA 2022, 18’

, reż. Andrew Stephen Lee, USA 2022, 18’ „Censor of Dreams” , reż. Leo Berne, Raphael Rodriguez, Francja 2021, 18’

, reż. Leo Berne, Raphael Rodriguez, Francja 2021, 18’ „Pops” , reż. Lewis Rose, Wlk. Brytania/Francja 2021, 19’

, reż. Lewis Rose, Wlk. Brytania/Francja 2021, 19’ „Trumpets in the Sky” , reż. Rakan Mayasi, Palestyna/Liban/Francja/Belgia 2021, 15’

, reż. Rakan Mayasi, Palestyna/Liban/Francja/Belgia 2021, 15’ „Luz Nocturna” , reż. Kim Torres, Kostaryka 2022, 14’

, reż. Kim Torres, Kostaryka 2022, 14’ „Piękna łąka kwietna” , reż. Emi Buchwald, Polska 2022, 30’

, reż. Emi Buchwald, Polska 2022, 30’ „Nocomodo” , reż. Lola Halifa-Legrand, Francja 2022, 13’

, reż. Lola Halifa-Legrand, Francja 2022, 13’ „Snow in September” , reż. Lkhagvadulam Purev-Ochir, Francja/Mongolia 2022, 20’

, reż. Lkhagvadulam Purev-Ochir, Francja/Mongolia 2022, 20’ „The Water Murmurs” , reż. Story Chen, Chiny 2022, 15’

, reż. Story Chen, Chiny 2022, 15’ „Tria” , reż. Giulia Grandinetti, Włochy 2022, 17’

, reż. Giulia Grandinetti, Włochy 2022, 17’ „August Sky”, reż. Jasmin Tenucci, Brazylia/Islandia 2021, 15’

CINEMAFORUM – 21. Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych odbędzie się w dniach 2-6 listopada 2022 roku. Zwycięzców MKKFF poznamy ostatniego dnia festiwalu podczas uroczystej finałowej gali.