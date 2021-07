Znany aktor stwierdził, że film "Czarna Wdowa" wygląda "jak zła gra wideo"

Znany aktor skrytykował Hollywood, Oscary i Czarną Wdowę

Dorff nie brał jeńców, krytykując tegoroczne Oscary, twierdząc, że film "Czarna Wdowa" wygląda jak "zła gra wideo", a także wyrażając współczucie i zażenowanie z powodu gwiazdy wspomnianej produkcji, Scarlett Johansson.

Jak stwierdził Dorff:

Nadal poszukuje dobrego g*wna, bo nie chcę być w "Czarnej Wdowie". To dla mnie wygląda jak śmieci, jak słaba gra wideo. Współczuję ludziom, którzy przy tym pracują. Jest mi przykro z powodu Scarlett! Jestem pewien, że dostała za to 5-7 milionów dolarów, ale i tak jest mi przykro z jej powodu. Naprawdę nie chcę grać w takich filmach. Serio. Wolę znaleźć tego dzieciaka, który będzie nowym Kubrickiem i zagrać dla niego.

Gwiazdor 3. sezonu "Detektywa" od HBO skrytykował również Oscary:

Tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów to była najbardziej żenująca rzecz, jaką w życiu widziałem. Masz aktorów, którzy nie wiedzą, co robią. Masz filmowców, którzy nie mają pojęcia, co robią. Wszyscy są w tych małych pokoikach i nie mają pojęcia, co robią. Telewizja, film - to wszystko jest teraz zbieraniną g*wna i ch*jowego kontentu.

Dorff jest aktorem z krwi i kości, przejmującym się artystyczną wartością produkcji, aniżeli sukcesem komercyjnym - przynajmniej tak wynika z jego wypowiedzi na temat swojej kariery. Wyjaśnił, że niczego nie żałuje, przypominając również, że potrafił zwolnić swoich agentów za to, że naciskali go do zrobienia "jakiegoś g*wnianego filmu":