Znany aktor trafił do aresztu. Przyłapano go na korzystaniu z usług prostytutki

Słynny aktor trafił do więzienia, po tym jak przyłapano go na gorącym uczynku z prostytutką. Aktorowi może to zniszczyć karierę - ze współpracy wycofała się z nim m.in. Prada.

Znany chiński aktor korzystał z usług sex-workerki. Trafił do aresztu

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, chiński aktor Li Yifeng trafił do aresztu po tym, jak policja przyłapała go na korzystaniu z usług prostytutek. Mężczyzna został złapany na gorącym uczynku w niedzielę 11 września na jednej z pekińskich ulic. Postawiono mu zarzut wielokrotnego korzystania z usług sex-workerek. Aktor przyznał się do winy. Informacją o zatrzymaniu mężczyzny przekazał departament bezpieczeństwa pekińskiego ratusza w portalu społecznościowym Weibo.

Chińskie prawo zakazuje świadczenia usług seksualnych, stręczycielstwa, a także korzystania z usług przedstawicieli prostytutek. Sprawa Li Yifenga ma również spore znaczenie dla rządu Chin, ponieważ od lat władze powtarzają, że celebryci i idole młodzieży mają być jeszcze bardziej podporządkowani prawu, niż przeciętny obywatel. Mają być wzorami do naśladowania dla swoich młodych fanów, więc nie mogą pozwolić sobie na kłopoty z prawem.

PAP i interia zaznaczają w swoich raportach, że powszechnie piętnowany jest "hedonizm i kultura pieniądza", a kilkukrotnie celebryci sprzeciwiający się takiemu stanowi rzeczy, tudzież oskarżeni o "niemoralne" zachowania zostali usuwani z przestrzeni publicznej. Li Yifeng na razie został ukarany mandatem i aresztem - takie są bowiem podstawowe kary za korzystanie z usług sex-workerów w Chinach.

I chociaż ta kara może się wydać niezbyt dotkliwa, to może mieć bardzo poważne konsekwencję - tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Chiny mają bardzo restrykcyjną politykę wobec celebrytów łamiących prawo. Li Yifeng stracił już kampanię reklamową z firmą Prada, a to może być zaledwie początek jego problemów, zwłaszcza, że przyznał się do wielokrotnego korzystania z usług sex-workerów.

Li Yifeng to jeden z najsłynniejszych chińskich aktorów. Wedle informacji z portali społecznościowych, jego profil w chińskim portalu Weibo obserwuje ponad 60 milionów osób (to więcej, niż Leonardo DiCaprio na Instagramie). W 2015 roku Forbes umieścił go na liście 10 najbardziej wpływowych chińskich aktorów. W 2021 roku zagrał rolę Mao Zedonga w megaprodukcji historycznej "The Pioneer".