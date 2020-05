Zobacz, jak powstała słynna maska Michaela Myersa z "Halloween" [WIDEO]

Maska Michaela Myersa to znak rozpoznawczy serii "Halloween". To właśnie pod nią skrywa się tajemniczy milczący morderca, który stał się ikoną slasherów. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd wzięła się przerażająca gumowa maska upiornego zabójcy, to mamy dla Was nie lada gratkę. Możecie zobaczyć jej powstawanie na własne oczy.

Halloween – jak zrobić maskę Michaela Myersa?

Każdy fan "Halloween" prawdopodobnie doskonale zna historię, według której maska Michaela Myersa powstała z taniej sklepowej zabawki – maski kapitana Kirka z serialu "Star Trek". Historia jest jak najbardziej prawdziwa i potwierdza pogłoski, że Myers przez te wszystkie lata miał twarz Williama Shatnera, który wcielał się w Kirka.

Wiedzieć to jedno, widzieć to zupełnie co innego. Z tego powodu twórcy kanału YouTube malfuncsean postanowili złożyć wizytę u Tommy’ego Lee Wallace’a – słynnego producenta, montażysty i scenarzysty filmowego, który pracował nad wieloma znanymi horrorami, w tym również nad "Halloween". To właśnie on wpadł na pomysł, by z maski za kilka dolarów zrobić ikonę kina grozy. W materiale stworzonym przez malfuncsean pokazał, jak to zrobił wiele lat wcześniej.

" To wideo powstało prawdopodobnie w 2014 roku. Miało być częścią zestawu filmów "Halloween: The Complete Collection". Przez lata fani pytali Tommy’ego Lee Wallace’a o szczegóły przetworzenia maski Williama Shatnera w The Shape. Po raz pierwszy i jedyny w życiu Tommy przeprowadził nas krok po kroku i pokazał, jak zrobił to w 1978 roku. "

Tommy Lee Wallace nie tylko opowiedział o swoim pomyśle, ale również odtworzył przebieg powstawania maski. Tym samym dał gotowy instruktaż wszystkim fanom "Halloween".

"Halloween Kills" i "Halloween Ends" - kiedy premiera filmów?

W 2018 roku powstała kontynuacja oryginalnego "Halloween", która zignorowała wszystkie dotychczasowe sequele. Film odniósł sukces, więc zapowiedziano dwie kolejne części. Na nowe przygody mieszkańców Haddonfield będziemy musieli jeszcze poczekać. "Halloween Kills" ma zadebiutować w kinach 16 października 2020 roku. Nie wiadomo jednak czy ta data nie opóźni się z powodu pandemii koronawirusa. Premiera "Halloween Ends" odbędzie się rok później - 15 października 2021 roku.

