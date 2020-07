Zobacz niemy film o epidemii sprzed stu lat. Zaskakujące zbieżności z pandemią koronawirusa [WIDEO]

COVID-19 i jego rozprzestrzenienie się na cały świat wstrząsnęło mieszkańcami Ziemi i zapewne przejdzie do historii. Co ciekawe mniej więcej sto lat temu ludzkość przechodziła podobny problem. W 1918 roku wybuchła pandemia grypy hiszpanki, z którą zmagano się przez dwa lata. W tym okresie powstał film, w którym radzono, jak przeciwdziałać roznoszeniu choroby. Okazuje się, że w wielu kwestiach jest nadal aktualny w dobie koronawirusa.

"Dr. Wise on Influenza" - film o pandemii sprzed stu lat

Jak podaje portal openculture.com, British Film Institute postanowił odrestaurować produkcję z 1919 roku zatytułowaną "Dr. Wise on Influenza" i zamieścić całkowicie za darmo w internecie. Trwający lekko ponad 18 minut niemy film fabularny miał być instrukcją postępowania w trakcie epidemii grypy hiszpanki. Jak walczono z pandemią ponad wiek temu?

Film powstał na zlecenie brytyjskiego rządu, a konkretnie jednostki, która z czasem stała się Ministerstwem Zdrowia. Fabuła jest tylko pretekstem, do propagowania informacji służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa hiszpanki. Uderzające przesłanie miało szokować widzów i zmusić ich do wcielania w życie prewencyjnych środków do walki z chorobą, stosowanych przez tytułowego lekarza.

Nad produkcją czuwał Sir Arthur Newsholme - jeden z ekspertów od zdrowia w ówczesnej Wielkiej Brytanii. Bohaterem "Dr. Wise on Influenza" jest nierozsądny mężczyzna o nazwisku Brown. Mimo objawów choroby - wyraźnych kłopotów z drogami oddechowymi, uczęszcza do pracy, a po godzinach odwiedza również teatr. W ten sposób roznosi wirusa i zaraża kolejnych ludzi. Film to nie tylko okazja do zauważenia pewnych podobieństw pomiędzy dwiema wielkimi epidemiami. Dzięki niemu możemy również zobaczyć, jak w 1919 roku wyglądała brytyjska służba zdrowia.

W "Dr. Wise on Influenza" jednym ze środków zapobiegawczych jest noszenie maseczek i unikanie miejsc publicznych. To nie jedyna zbieżność z dzisiejszą sytuacją na świecie. Podczas epidemii hiszpanki jednym z pacjentów był premier Lloyd George. Polityk przeżył, ale zmagał się ze skutkami choroby przez kilka miesięcy. Podczas pandemii koronawirusa COVID-19 zaraził się obecny premier Wielkiej Brytanii - Boris Johnson, który również przeżył chorobę.

Hiszpanka zagrażała Brytyjczykom w latach 1918-19. Podczas epidemii zmarło ponad ćwierć miliona pacjentów. W momencie kręcenia "Dr. Wise on Influenza" co tydzień w samym Londynie umierało około 2500 osób. Obecnie liczba potwierdzonych zarażeń koronawirusem na Wyspach Brytyjskich wynosi prawie 300 tysięcy. W wyniku powikłań spowodowanych chorobą zmarło ponad 45 tysięcy osób.

