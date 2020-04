Zobacz uroczą usuniętą scenę z filmu "Sonic. Szybki jak błyskawica"

Pod koniec lutego do polskich kin trafiła produkcja Sony Pictures pod tytułem "Sonic Szybki jak błyskawica". Wystarczyło poczekać kilka miesięcy, by w sieci zadebiutowała jedna z usuniętych scen z adaptacji słynnej gry wideo firmy Sega. Pojawia się w niej uroczy Baby Sonic.

"Sonic Szybki jak błyskawica" - Baby Sonic w usuniętej scenie z filmu

Serial "The Mandalorian" sprawił, że cały świat pokochał Baby Yodę. Twórcy filmu "Sonic Szybki jak błyskawica" postanowili wykorzystać pomysł na niemowlęcą wersję słynnego bohatera i powołali do życia Baby Sonica.

W sieci pojawiła się jedna z usuniętych scen z filmu Jeffa Fowlera. Zmodyfikowano w niej debiut postaci Baby Sonica. Jak prezentuje się niewykorzystany fragment produkcji?

Niech nie zwiedzie Was wygląd tytułowego bohatera. To nie żaden primaaprilisowy żart. Scena została po prostu usunięta przed wyrenderowaniem, dlatego główny bohater wygląda, jak wygląda. Wystarczy jednak puścić wodze wyobraźni, by zobaczyć naprawdę uroczego bohatera znanego z filmu.

W usuniętej scenie widzimy, jak tytułowy bohater przybywa na Ziemię poprzez jeden ze Złotych Pierścieni. Niebieskim jeżem zajęła się jego opiekunka - sowa o imieniu Silverclaw. Ptak nie był jednak gotowy na moce Sonica, które natychmiast dały o sobie znać. Superszybki słodziak został na szczęście w ostatniej chwili uratowany przez Silverclaw.

Usunięta scena trafiła do sieci, ponieważ niebawem "Sonic Szybki jak błyskawica" ukaże się na Blu-ray i DVD. Powyższy fragment będzie jednym z dodatków, znajdujących się na płycie z filmem.

"Sonic Szybki jak błyskawica" na Blu-ray i DVD - kiedy premiera?

W filmie w rolach głównych wystąpili Jim Carrey, James Marsden, Ben Schwartz oraz Tika Sumpter. Produkcja zarobiła ponad 146 milionów dolarów. Domowa edycja filmu "Sonic Szybki jak błyskawica"trafi na sklepowe półki 19 maja 2020 roku. W dystrybucji cyfrowej jest dostępna od końca marca 2020 roku. Daty dotyczą jednak Stanów Zjednoczonych. Na razie trudno powiedzieć, kiedy polscy fani Sonica będą mogli obejrzeć w swoich domach.

