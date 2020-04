Zobaczcie film dokumentalny o powstawaniu "Jokera" z Phoenixem i Phillipsem w rolach głównych

"Joker" już w dniu premiery miał za sobą wsparcie milionów fanów na całym świecie. Produkcja stała się najlepiej zarabiającym filmem na podstawie komiksów DC, pobijając wcześniejsze rekordy "Mrocznego rycerza", czy "Aquamana". Obraz Todda Phillipsa był również doceniony przez krytyków i akademie filmowe na całym świecie, a kreacja aktorska Joaquina Phoenixa przyniosła mu zasłużonego Oscara.

Joker - zobaczcie zakulisowy film dokumentalny o produkcji

Teraz Warner Bros. postanowił, że zabierze fanów za kulisy powstawania tej niezwykle popularnej produkcji i odda głos twórcom filmu. Do sieci trafił krótkometrażowy film dokumentalny "Joker | Behind The Scenes with Joaquin Phoenix and Todd Phillips", w którym architekci sukcesu "Jokera" opowiadają o tworzeniu tego obrazu.

W produkcji usłyszymy reżysera Todda Phillipsa, wspomnianego Joaquina Phoenixa, ale także producenta projektu, Bradleya Coopera.

Całość trwa prawie 23 minuty i jest ciekawym spojrzeniem na to, co twórcy mieli w głowie podczas tworzenia filmu i co chcieli osiągnąć "Jokerem". Z materiałem możecie się zapoznać poniżej:

"Joker" opowiada historię Arthura Flecka, mieszkańca Gotham City, który ma spore problemy psychiczne. Na co dzień pracuje jako klaun i aspiruje do bycia profesjonalnym komikiem uprawiającym stand-up. Niestety, seria niefortunnych wydarzeń posunie go w stronę niekończonej się spirali nienawiści i szaleństwa, która na zawsze go odmieni.

W filmie oprócz Phoenixa występują m.in. Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen i Brian Tyree Henry. "Joker" pojawił się w kinach w październiku 2019 roku.