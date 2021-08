Zobaczcie zapowiedź "Wesela" Wojciecha Smarzowskiego. Oto teaser filmu

Wesele - oto zwiastun nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego

"Wesele" z 2004 roku, czyli pełnometrażowy debiut Wojciecha Smarzowskiego, to film, który przez lata doczekał się miana kultowego. To on sprawił, że na każdy następny projekt reżysera z wypiekami na twarzy czekali zarówno widzowie, jak i krytycy.

Dość wspomnieć, że produkcja zebrała deszcz nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a także rozbiła bank najważniejszych polskich laurów filmowych – Orłów, zdobywając statuetki we wszystkich najważniejszych kategoriach. Po 17 latach od pierwszego "Wesela" Wojciech Smarzowski powraca do korzeni i pyta: jak w tym czasie zmieniły się zwyczaje ślubne?

Jak dziś na weselach bawią się Polacy? Jakie demony ścigają nas dziś między jednym kieliszkiem wódki a drugim? Zajrzyjcie za kulisy "Wesela" w teaserowym zwiastunie filmu, który właśnie zadebiutował w sieci:

Wesele Anno Domini 2021. Gromada podchmielonych gości szaleje na parkiecie w rytm disco polo, druhny zacięcie rywalizują ze sobą w konkursach, ktoś nagrywa wideo życzenia dla młodej pary. Wesele jakich wiele, jednak pod pozorem dobrej zabawy kryje się gorzka prawda o nas. Panna młoda w zaawansowanej ciąży (Michalina Łabacz), zdecydowana na emigrację, z rosnącym niepokojem obserwuje wybryki męża.

Jej ojciec, lokalny biznesmen Rysiek (Robert Więckiewicz), tej nocy też ma więcej zmartwień niż tylko zamieszanie wokół ślubu córki. Interes życia wisi na włosku, a w tle są nie tylko wielkie pieniądze, ale także szczęście jego najbliższych. Sytuacja zaognia się również za sprawą zaproszonych na uroczystość gości, a wszystko to obserwuje senior rodu Antoni Wilk (Ryszard Ronczewski).

Z każdą minutą rosną emocje i odżywają najgłębsze uczucia, historie burzliwych miłości dawnych i nowych kochanków przenikają się nawzajem. Stopniowo zatraca się granica między tym co kiedyś, a tym co teraz. Na jaw wychodzą tajemnice przeszłości, nakręcające spiralę zła, z której nie ma ucieczki.

"Wesele" zadebiutuje w kinach już 8 października 2021 roku.