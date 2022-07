Zobaczcie zaskakująco dobry zwiastun "Dungeons & Dragons" z gwiazdorską obsadą [WIDEO]

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves - zobaczcie zwiastun

Czarujący złodziej i jego banda niezbyt przygotowanych do misji podróżników musi podjąć się trudnego zadania - kradzieży legendarnego reliktu, który wpadł w niepowołane ręce. Ci oczywiście szybko wpadają w tarapaty i zadzierają z niewłaściwymi ludźmi, a wszystko rozgrywa się na tle bogatego świata "Dungeons & Dragons", czerpiąc inspiracje z legendarnego papierowego RPG-a.

Trudno w to uwierzyć, ale "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" wygląda naprawdę nieźle - zwiastun jest dość zabawny, prezentuje naprawdę niezłą obsadę z Pine'em, Page'em i Rodriguez na czele (bo Hugh Granta niestety widzimy tylko przez chwilę), a i zapowiada nam całkiem pomysłowe sceny akcji. Krótko mówiąc, jest na co czekać:

Jonathan Goldstein i John Francis Daley zajmą się przygotowaniem scenariusza (na podstawie skryptu Michaela Gilio) i reżyserią filmu. Samo "Dungeons & Dragons" (czy swojsko brzmiące "Lochy i Smoki") to ikoniczny papierowy RPG, który zainspirował tysiące, jak nie miliony twórców na całym świecie. Do dzisiaj popularne gry wideo korzystają z systemów, klas postaci i innowacji wprowadzonych przez D&D.

Zresztą "Dungeons & Dragons" zainspirowało nie tylko twórców gier - również scenarzyści filmów i seriali chętnie oddają hołd popularnemu RPG-owi w swoich produkcjach (żeby nie szukać daleko - D&D jest przecież jednym z motywów przewodnich w diabelsko popularnym "Stranger Things").

"Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" ma zadebiutować w kinach już w marcu 2023 roku.