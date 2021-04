Zobaczcie zwiastun filmu "Obecność 3: Na rozkaz diabła". Wygląda przerażająco

"Obecność" bez żadnych wątpliwości stała się jedną z największych serii horrorów ostatnich lat. Nie tylko osiągała dobre wyniki komercyjnie, ale również była całkiem doceniana przez krytyków filmowych. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że James Wan i spółka przygotowali kolejną odsłonę przygód rodziny Warrenów. Z okazji nadchodzącej premiery, Warner Bros. i New Line Cinema opublikowały zwiastun "Obecności: Na rozkaz diabła".

Nowa zapowiedź przedstawia nam przerażającą opowieść o terrorze, morderstwie i nieznanej sile nieczystej, która przeraża nawet doświadczonych detektywów pokroju Eda i Lorraine Warrenów (w tych rolach oczywiście Patrick Wilson i Vera Farmiga).

W filmie poznamy pierwszą w historii USA sprawę, w której oskarżony bronił się przed sądem tym, że został opętany i dokonał morderstwa... na rozkaz diabła.

Historia stojąca za pierwszą "Obecnością" jest jeszcze bardziej przerażająca niż film. Co o niej wiemy?

Zobaczcie zwiastun "Obecności 3" poniżej:

Reżyser Michael Chaves wyjaśnił w rozmowie z IGN, że jego zdaniem jest to największy i najbardziej mroczny film z serii:

Na wiele sposobów to jest jeden z największych filmów w serii "Obecność". Pokazałem ostatnio finałową wersję filmu Verze i jej mężowi i się ze mną zgodzili. Dodali też, że to najmrocznejsza "Obecność". Wszystko przez to, że mamy tutaj prawdziwe konsekwencje i prawdziwe ofiary.