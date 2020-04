Zobaczcie zwiastun thrillera o koronawirusie. O czym opowie "Corona"?

Niedawno informowaliśmy was o pierwszej zapowiedzi horroru klasy B, bezwstydnie żerującego na pandemii koronawirusa. Teraz w sieci ukazał się zwiastun kolejnego filmu podejmującego tę tematykę. Z tą różnicą, że "Corona" w reżyserii Mostafy Keshvariego to film jak najbardziej "na serio", mający zmusić widzów do refleksji. O czym dokładnie opowie?

"Corona" - zwiastun filmu o pandemii koronawirusa

Zwiastun filmu "Corona" prezentuje się następująco:

"Wirus nie dyskryminuje, więc dlaczego my powinniśmy?" - to cytat zaczerpnięty z wywiadu, którego Mostafa Keshvari udzielił magazynowi The Hollywood Reporter. Wydje się on być mottem przewodnim całej produkcji. Reżyser przyznał, że pomysł na powstanie filmu zrodził się w jego głowie jeszcze przed wybuchem pandemii, gdy koronawirus zwany był chińskim wirusem.

" Pomysł przeszedł mi do głowy, gdy jadąc windą czytałem doniesienia o atakach na chińskich turystów. Wtedy pomyślałem, że zrobię film, którego akcja rozgrywać się będzie właśnie w windzie. "

Jak pomyślał, tak też uczynił. "Corona" to thriller, którego akcja rozgrywa się we wspomnianej windzie, w której znajduje się kilkoro mieszkańców budynku - m.in. biały rasista na wózku inwalidzkim, czarnoskóry konserwator, właściciel budynku, młoda kobieta oraz nowa lokatorka chińskiego pochodzenia. Ta ostatnia staje się ofiarą ataku, gdyż zostaje uznana za potencjalną roznosicielkę wirusa.

Reżyser określił swoje dzieło mianem "studium społeczeństwa, ludzi i moralnych decyzji". Całość powstała w Vancouver, a w rolach głównych wystąpili: Emy Aneke, Zarina Sterling, Richard Lett, Josh Blacker, Andrea Stefancikova i Andy Canete. Data premiery nie jest obecnie znana. "Corona" znajduje się w rękach wytwórni Horizon Motion Pictures i obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia filmu do cyfrowej dystrybucji.

