Zoe Kravitz próbowała zdobyć rolę w "Mroczny rycerz powstaje". Powiedziano jej, że jest "zbyt miejska"

Na wiele lat przed tym, nim Matt Reeves przejął stery nad światem filmowego Batmana, Zoe Kravitz chciała wystąpić w niewielkiej roli w filmie "Mroczny rycerz powstaje" Christophera Nolana z 2012 roku. Niestety aktorka nie miała możliwości nawet spróbować się w przesłuchaniu, ponieważ była "zbyt miejska".

Jak opowiadała w 2015 roku w rozmowie z magazynem Nylon:

Powiedzieli mi, że nie mogę nawet pójść na przesłuchanie do małej roli w tym filmie, bo nie chcą "iść w miejski klimat". Ale co to w ogóle ma do rzeczy? Czy to oznacza, że będę przerabiała dialogi na slang? "Yo, co tam Batsy?".