„Zombie Express” (ang. „Train to Busan”) to południowokoreańska produkcja z 2016 roku, która zaskarbiła sobie przychylność widzów i krytyków, po swojej premierze na festiwalu filmowym w Cannes. Film okazał się tak dużym sukcesem, że twórcy postanowili pójść za ciosem i przygotować kontynuację tego obrazu.

„Zombie Express 2”, czy jak głosi oryginalny tytuł „Train To Busan: Peninsula”, rozgrywa się w 4 lata po wydarzeniach pierwszej części i pokazuje, jak pojawienie się Żywych Trupów w Korei wpłynęło na życie mieszkańców półwyspu. Nowa produkcja skupia się na tajnej misji byłego żołnierza, który musi udać się do jednego z zainfekowanych ośrodków, w których przeszła groźna epidemia w celu odnalezienia tajemniczego przedmiotu, który może pomóc ludzkości.

„Train to Busan presents: Peninsula” – nowy zwiastun

W sieci zadebiutował właśnie nowy zwiastun filmu, prezentujący cały zestaw nowych scen. Ukazując przy tym, że nowa część jeszcze mocniej stawia na aspekt rozpędzonej akcji. Co ciekawe – materiał przypomina też, że film trafił na listę oficjalnej selekcji tegorocznego festiwalu w Cannes. Tak jak część 1.

„Zombie Express 2” – ekipa i obsa

Za sterami filmu stanął Sang-ho Yeon, reżyser i scenarzysta poprzedniego obrazu serii. Na ekranie zobaczymy natomiast takich aktorów, jak: Gang Dong-won (znany z „Illang: Wilcza Brygada”), Lee Jung-hyun (znany z dramatu historycznego „Hashima”), Lee Ye Won, czy Kwon Hae-hyo.

„Zombie Express 2” – kiedy premiera?

Film „Zombie Express 2” miał zadebiutować latem tego roku. Wygląda, że data ta zostanie zachowana, gdyż obecnie oficjalną datą premiery pozostaje sierpień 2020. Chwilowo nie wiadomo jeszcze kiedy film trafi do Polski. Biorąc jednak pod uwagę, że część zawitała do polskich kin, możemy spodziewać się, że sequel również do nich zawita.

