„Zombie Express 2” – zobacz pierwszy zwiastun

Sukces filmu „Zombie Express”

Tym, co urzekło widzów w odbiorze pierwszego filmu było przede wszystkim nietypowe miejsce akcji. Większość wydarzeń „Zombie Expressu” rozgrywała się bowiem w rozpędzonym pociągu oraz na dworcach kolejowych. Stąd też oryginalny tytuł filmu: „Busanhaeng” – „Train to Busan”. To niemal kameralnie umiejscowienie historii pozwoliło filmowi jeszcze mocniej oddziaływać na widza i trzymać go w wyraźnym napięciu.

Produkcja, której światowa premiera odbyła się podczas festiwalu filmowego w Cannes, zarobiła na całym świecie ponad 90 mln dolarów. Od jakiegoś czasu pojawiły się informacje na temat kontynuacji. Teraz do sieci trafił pierwszy pełnoprawny zwiastun drugiej części.

„Zombie Express 2” – zwiastun

Nowy materiał pokazuje znaczne rozszerzenie historii i większy rozmach świata przedstawionego, z akcją która z ciasnego pociągu przeniosła się na szerokie ulice tytułowego półwyspu.

„Zombie Express 2” – fabuła

Wedle oficjalnych informacji, akcja filmu „Zombie Express 2” rozgrywa się w 4 lata po wydarzeniach z oryginalnego filmu. Głównym bohaterem nowej historii jest były żołnierz, który wraz z wyszkoloną ekipą wyrusza na misję. Jej cel? Odzyskać cenny przedmiot i przeżyć.

Traf chce, że miejsce do którego zostają wysłani, pełne jest żywych trupów. Okazuje się także, że w tych ekstremalnych warunkach znaleźli się także ocaleni ludzie. Nagle misja znacznie się rozszerza. Rozpocznie się walka o przetrwanie i uratowanie jak największej liczby osób.

„Zombie Express 2” – ekipa

Za sterami filmu, który w zagranicznych materiałach pojawia się jako „Peninsula” (pol. półwysep) oraz „Train to Busan presents: Peninsula”, stanął Sang-ho Yeon, reżyser i scenarzysta poprzedniego obrazu serii. Na ekranie zobaczymy natomiast takich aktorów, jak: Gang Dong-won (znany z „Illang: Wilcza Brygada”), Lee Jung-hyun (znany z dramatu historycznego „Hashima”), Lee Ye Won, czy Kwon Hae-hyo.

„Zombie Express 2” – kiedy premiera?

Premiera filmu przewidziana została przewidziana na lato 2020. Z powodu epidemii koronawirusa nie jest jednak pewne czy uda się utrzymać pierwotny termin premiery.

