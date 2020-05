Zostań osobą towarzyszącą Chrisa Hemswortha na premierze "Thor: Love and Thunder"! Aktor dołączył do popularnej akcji

Chris Hemsworth znany jest nie tylko z roli boga piorunów, ale również wielkiego serducha i charytatywnego zaangażowania. Nic zatem dziwnego, że aktor dołączył w końcu do popularnej akcji All In Challenge, w ramach której gwiazdy pomagają w zbieraniu funduszy dla najbardziej potrzebujących.

Chris Hemsworth zaprasza na premierę "Thor: Love and Thunder"

W akcję zaangażowali się już między innymi Leonardo DiCaprio i Robert De Niro, Matthew McConaughey, Chris Evans i Chris Pratt, który to właśnie nominował Hemswortha. Co należy zrobić? Wpłacić datek na rzecz jednej z organizacji wymienionych przez Chrisa: Meals on Wheels America, No Kid Hungry i America's Food Fund. Co można zyskać? Fantastyczny wieczór u boku Chrisa podczas premiery najnowszej odsłony "Thora" i możliwość poznania członków obsady.

"Thor: Love and Thunder" zadebiutuje 11 lutego 2022 roku. Reżyseruje Taika Waititi, a w rolach głównych wystąpią Chris Hemsworth, Natalie Portman i Tessa Thompson. W złoczyńcę wcieli się Christian Bale.