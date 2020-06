Zupełnie nowy Joker pojawi się w sequelu "The Batman"? Ciekawe doniesienia napływają z Warner Bros.

Jak już wiemy, Matt Reeves ma w planach zaprezentowanie nam rozległego uniwersum Mrocznego Rycerza, w którym poznamy wielu jego ikonicznych przeciwników. Czy oznacza to wejście na scenę zupełnie nowego Jokera? Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom - tak właśnie się stanie.

Zupełnie nowy Joker pojawi się w sequelu "The Batman"?

W pierwszym filmie "The Batman" spotkamy Catwoman, Riddlera i Pingwina. Co jednak z najsłynniejszym wrogiem bohatera? Przecieki z obozu Warner Bros. wskazują, że reżyser zachował Księcia Zbrodni na następny film. To właśnie Joker miałby być głównym antagonistą w sequelu. Nie będzie to jednak wersja postaci, jaką zaprezentował nam Joaquin Phoenix, a coś zupełnie nowego. Nieoficjalne doniesienia podkreślają, że Reeves zamierza pokazać nam Jokera, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Zaznaczamy jednak, że są to informacje niepotwierdzone. Na obecną chwilę należy je zatem traktować jako pogłoski.

"The Batman" w reżyserii Matta Reevesa zadebiutuje 1 października 2021 roku. W obsadzie znaleźli się: Robert Pattinson, Andy Serkis, Colin Farrell, Zoë Kravitz, Peter Sarsgaard, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano i Jayme Lawson.