Bóg Piorunów podróżuje po kosmosie w rytm Guns N' Roses - zobaczcie zwiastun "Thor: miłość i grom"

Thor: miłość i grom - oto pierwsza komedia romantyczna (?) w świecie Marvela

Chris Hemsworth i Taika Waititi powracają jako kreatywny duet odpowiedzialny za nowe przygody Thora - w sieci pojawiła się zapowiedź ich kolejnej współpracy, czyli zwiastun "Thora: miłości i gromu".

Cudowny tytuł nowej propozycji od Marvel Studios pasuje do niej jak ulał - chociaż w samym zwiastunie nie widzimy za dużo gromów, to odnajdziemy w nim za to dużo miłości. Nowej romantycznej, platonicznej wobec przyjaciół, a także starej, trochę zapomnianej.

Widzimy bowiem, że Thor całuje niebieskowłosą piękność, żegna się ze Strażnikami Galaktyki, a także widzi się z Korgiem i Królem Walkirią oraz po latach spotyka się z Jane Foster, która... posługuje się jego młotem, stając się Potężną Thor. Poniżej możecie zobaczyć krótką zapowiedź "Thor: miłość i grom":

Tak natomiast brzmi opis fabuły nowej produkcji:

Thor (Chris Hemsworth) jest w podróży, w której jeszcze nie był - szuka wewnętrznego spokoju. Ale jego emerytura jest przerwana, kiedy na jego drodze pojawia się Gorr, zabójca Bogów (Christian Bale), którego zadaniem jest wyeliminowanie wszystkich bóstw. By pokonać go, Thor prosi o pomoc Króla Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) oraz byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman). Ta - ku jego zaskoczeniu - posługuje się teraz jego młotem Mjolnirem jako Potężna Thor. Razem wyruszają w kosmiczną podróż, by odkryć powód zemsty Gorra.

W filmie pojawią się również wszyscy Strażnicy Galaktyki, co widzieliśmy już w zwiastunie, a także m.in. Russel Crowe, który ma się wcielić w Zeusa. Produkcja "Thor: miłość i grom" zadebiutuje 8 lipca 2022 roku.