Zwiastun nowego filmu Charliego Kaufmana ze zdjęciami Łukasza Żala

„Może pora z tym skończyć” bazuje na powieści Iaina Reida „I'm Thinking of Ending Things”, określanej jako horror psychologiczny. Jest to opowieść o młodej parze, która podczas zimowych wakacji u rodziny, zostaje uwięziona w domostwie teściów, z powodu śnieżycy. Podczas pobytu okaże się, że młoda dziewczyna, która po raz pierwszy poznaje rodziców swojego chłopaka, zaczyna kwestionować wszystko, co dotąd sądziła na temat siebie, swojego związku, a także samej otaczającej ją rzeczywistości.

„Może pora z tym skończyć” – zwiastun

W sieci pojawił się właśnie zwiastun filmu. Prezentuje się następująco:

„Może pora z tym skończyć” – obsada i ekipa

Za scenariusz oraz reżyserię odpowiedzialny jest Charlie Kaufman, twórca takich hitów, jak „Zakochany bez pamięci”, „Być jak John Malkovich”, „Adaptacja”, czy „Anomalisa”. Każdy z tych filmów dał mu nominację do Oscara, która w przypadku „Zakochanego bez pamięci” stała się też wygraną. Kaufman dotychczas wyreżyserował tylko cztery filmy, a „Może pora z tym skończyć” będzie piątą próbą twórcy także za kamerą, a nie jedynie przed ekranem komputera, pisząc scenariusz.

Na ekranie zobaczymy natomiast: Jesse Buckley, Jessiego Plemonsa, Toni Collette oraz Davida Thewlisa.

Za zdjęcia do filmu odpowiada zaś polski operator, Łukasz Żal, który został nominowany do Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu „Ida” Pawła Pawlikowskiego, który z Los Angeles wrócił ze statuetką Oscara dla Najlepszego Filmu Nieanglojęzycznego.

„Może pora z tym skończyć” – kiedy premiera?

Film ma trafić na platformę Netflix już 4 września.

