"Zwierzogród" pobił wynik finansowy "Avengers" po 4 latach od premiery

Produkcja zatytułowana "Zwierzogród" ukazała się w kinach w 2016 roku. Ostatnio animacja ponownie trafiła do box office i stanęła do walki z pierwszym crossoverem Marvel Studios. Udało jej się zarobić większą sumę pieniędzy.

"Zwierzogród" bardziej dochodowy niż "Avengers"

Pandemia koronawirusa miała zgubny wpływ na branżę filmową w 2020 roku. Praktycznie od marca nie ukazują się żadne nowe filmy, a kina stoją puste z powodu restrykcji. Powoli sytuacja wychodzi na prostą, ale dystrybutorzy robią, co mogą, żeby odrobić straty. Z tego powodu w niektórych amerykańskich kinach postanowiono puścić dobrze znane tytuły, takie jak "Zwierzogród" i "Avengers". Wygląda na to, że pomysł był strzałem w dziesiątkę.

Jak podaje Deadline, w ostatni weekend czerwca 2020 roku "Zwierzogród" znowu znalazł się w box office. Animacja sprzed czterech lat w ciągu trzech dni zarobiła dodatkowe 280 tysięcy dolarów, co łącznie daje sumę 341,5 milionów. W tym samym czasie w kinach ponownie pojawił się film "Avengers", który cieszył się mniejszym zainteresowaniem widzów. Produkcja Marvela zarobiła "tylko" dodatkowe 260 tysięcy dolarów. Łączna kwota to obecnie 623,5 miliona, co nadal sprawia, że "Zwierzogród" jest daleko w tyle. Mowa oczywiście o zarobkach na rynku amerykańskim. Tego typu rywalizacja jest czysto sportowa, bo oba tytuły należą do Disneya.

Dla porównania Universal postawił na klasykę kina i zaproponował widzom wizytę w kinie na takich produkcjach jak "Park Jurajski" czy "Szczęki". W tym wypadku wyniki finansowe są o wiele wyższe. Historia o ożywionych dinozaurach zarobiła 517 tysięcy, a opowieść o krwiożerczym rekinie 516 tysięcy dolarów.

To nie jedyne dobrze znane filmy, które trafiły w ostatni weekend czerwca 2020 ponownie do kin. Wytwórnia Warner Bros. zaprosiła widzów na "Goonies", "Batmana" oraz drugą część "Harry'ego Pottera", natomiast Paramount zaprezentował "Grease", serię "Indiana Jones", "Wolny dzień pana Ferrisa Buellera" i "Footloose". Filmy grano w 1100 kinach, wliczając w to kina samochodowe, które cieszyły się największą popularnością wśród widzów. Pozostałe kina mają nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni będą mogły się otworzyć na dotychczasowych warunkach.

Animacja "Zwierzogród" w reżyserii Byrona Howarda i Richa Moore'a zadebiutowała 4 marca 2016 roku. Odniosła ogromny sukces na całym świecie, zarabiając ponad miliard dolarów. Była czwartym najbardziej kasowym filmem 2016 roku. Zgarnęła Złoty Glob, Oscara i nagrodę Critics Choice Movie. Swoich głosów użyczyli Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt, Don Lake, Tommy Chong, J. K. Simmons, Octavia Spencer, Alan Tudyk i Shakira. W polskiej wersji językowej wystąpili Julia Kamińska, Paweł Domagała, Krzysztof Stelmaszyk, Barbara Kurdej-Szatan, Sebastian Perdek, Wiktor Zborowski, Mirosław Zbrojewicz i Paulina Przybysz.

