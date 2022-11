Adam Driver i Netflix idą po Oscary. Zobaczcie zwiastun nowego filmu "Biały szum"

Serwis pokazał zwiastun nadchodzącego filmu "Biały szum", który będzie adaptacją "nie nadającej się do sfilmowania powieści". W roli głównej Adam Driver.

Biały szum - zobaczcie zwiastun nowego filmu Adama Drivera

Film Noah Baumbacha to adaptacji słynnej amerykańskiej powieści Dona DeLilo, która przez wielu krytyków uznawana była za "nieprzekładalną" na język kina. To wyzwanie nakłoniło filmowca do przeniesienia książki na ekran.

Jak czytamy w opisie Netflixa, "White Noise" to zabawny, przerażający, liryczny, absurdalny, a zarazem zwyczajny i apokaliptyczny film, który opowiada o wysiłkach współczesnej amerykańskiej rodziny zmagającej się z prozą życia i uniwersalnymi tajemnicami miłości i śmierci oraz dylematem: czy w dzisiejszym, pełnym niepewności świecie, można odnaleźć szczęście?

Brzmi buńczucznie, ale sam zwiastun zapowiada nam naprawdę ciekawą i bardzo "ludzką" opowieść ze świetną obsadą:

Oglądaj

Światowa premiera produkcji odbyła się podczas prestiżowego festiwalu filmowego w Wenecji - tam zdobyła poklask ze strony widzów i krytyków. Chwalony był zwłaszcza Adam Driver, który od kilku lat nieprzerwanie stara się zdobyć Oscara za swoje nietuzinkowe role. Pozytywnie wypowiadano się również o zabawach gatunkami, których dopuścił się Baumbach.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Noah Baumbach, amerykański twórca, najlepiej znany z nominowanej do sześciu Oscarów "Historii małżeńskiej" oraz takich filmów jak "Walka żywiołów", czy "Frances Ha". W obsadzie (oprócz Adama Drivera) pojawili się natomiast m.in. Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Jodie Turner-Smith i Sam Nivolla.

Premiera filmu przewidziana jest na 9 grudnia 2022 roku - wówczas trafi do wybranych polskich kin. Na Netflixie "Biały szum" pojawi się natomiast 30 grudnia.