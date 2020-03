Film „Zabawa w chowanego” to kolejny film dokumentalny po głośnym i szeroko omawianym obrazie „Tylko nie mów nikomu”, dotykający problemu pedofilii w polskim kościele katolickim. Premiera obrazu była już kilkakrotnie przekładana. Ostatecznie film miał trafić do serwisu YouTube 28 marca. Teraz jednak, ze względu na epidemię koronawirusa, Tomasz i Marek Sekielscy zdecydowali się ponownie przesunąć termin premiery. Chwilowo „na czas nieokreślony”.

W uzasadnieniu swojej decyzji, którą bracia podzielili się ze swoimi fanami za pośrednictwem portalu Facebook, możemy przeczytać że:

podjęliśmy tę decyzję w poczuciu odpowiedzialności za skutki i emocje, które film może wywołać. Potrzeba teraz w naszym kraju solidarności i jedności. Na każdym kroku obserwujemy wiele dobra płynącego z różnych stron. Pomagamy sobie, to jest cudowne i niech tak zostanie. "

Twórcy zdają sobie sprawę, jak wielkie emocje wzbudzi ich najnowszy film. Dobrze pamiętają bowiem, jak wielkim echem odbiło się „Tylko nie mów nikomu” po swojej premierze w maju ubiegłego roku. Dość wspomnieć, że dzięki filmowi bracia Sekielscy trafili na listę 50 najbardziej wpływowych osób 2019 roku, przygotowaną przez magazyn Bloomberg Bussinessweek. Film został także uhonorowany Złotym Orłem dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego, a także specjalną Telekamerą dla Najlepszej Produkcji Roku.

W uzasadnieniu swojej decyzji, twórcy podkreślają także, że decyzję podjęli po konsultacji z bohaterami filmu dokumentalnego, którzy udzielili im pełnej zgody na przesunięcie terminu premiery. Bracia podkreślają także, że:

"

przyszło nam żyć w ciekawych choć trudnych czasach. Nikt z nas dzisiaj nie wie, gdzie nasz świat będzie za kilka tygodni, czy miesięcy. Najważniejsze teraz jest dbanie o siebie, o siebie nawzajem i o to wszystko, co jest jeszcze do uratowania. Czas pokaże, czy zdamy ten egzamin. "