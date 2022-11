Brendan Fraser nie pojawi się na Złotych Globach. Był macany przez szefa Hollywood Foreign Press

Brendan Fraser najprawdopodobniej zostanie nominowany do Złotego Globu po występie w filmie "The Whale", za który otrzymywał owacje na stojąco na większości festiwali filmowych tego lata. Aktor nie zamierza się jednak pojawić na gali rozdania nagród.

Brendan Fraser nie pojawi się na Złotych Globach przez incydent z przeszłości

Brendan Fraser nie zamierza pojawić się na Złotych Globach, nawet jeśli zostanie nominowany za główną rolę w "The Whale" Darrena Aronofsky'ego. Aktor niedawno udzielił wywiadu GQ, w którym wyjaśnił, że "jego matka nie wychowała hipokryty" i odwołał się do swojej wypowiedzi z 2018 roku.

Wówczas wyznał, że podczas imprezy w Beverly Hills w 2003 roku był macany przez byłego szefa Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Zagranicznej Prasy, Philipa Berka. Ten oczywiście zaprzeczył doniesieniom, ale nie zmienia to tego, że Fraser nie zamierza bawić się na imprezie zorganizowanej przez stowarzyszenie.

Jak wyjaśnił:

Mam z HFPA więcej historii, niż mam do nich szacunku. Nie, nie zamierzam uczestniczyć w Złotych Globach. Mam z nimi przeszłość, a moja matka nie wychowała hipokryty. Możecie mnie różnie określać, ale nie hipokrytą.

Fraser od jakiegoś czasu otrzymuje mnóstwo poklasku za rolę w filmie "The Whale" Darrona Aronofsky'ego. Chociaż sam obraz nie otrzymuje zbyt wybitnych ocen, to gwiazdor "Mumii" otrzymywał owacje na stojąco na właściwie każdym festiwalu filmowym, na którym produkcja była pokazywana.

Oglądaj

Aktor wyjaśnił, że żałuje też, iż nie opisał swoich przeżyć z 2003 roku wcześniej. Wyjaśnił, że czuł się, jakby został "okradziony ze swojej tożsamości", a cała sytuacja sprawiła, że "stracił część siebie". Stowarzyszenie wydało wówczas oświadczenie, w którym powiedziało po prostu, że "sprzeciwia się zachowaniu opisanym w tym artykule".

Nominowanych do tegorocznych Złotych Globów poznamy 12 grudnia 2022 roku, natomiast ceremonia rozdania nagród odbędzie się 10 stycznia 2023 roku. Ważniejsze jest jednak to, że nominacje do Oscarów poznamy 24 stycznia.