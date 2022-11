Chris Hemsworth robi przerwę od aktorstwa. Może mieć duże problemy zdrowotne

Chris Hemsworth robi przerwę od aktorstwa

Jak dowiadujemy się z nowego artykułu Vanity Fair, Chris Hemsworth planuje sobie zrobić przerwę od aktorstwa. Gwiazdor filmów z MCU usłyszał od lekarzy nieprzyjemną diagnozę, z której wynika, że ma znacznie podwyższoną szansę na zachorowanie na Alzhaimera.

Wstępną diagnozę lekarzy Hemsworth usłyszał podczas kręcenia serialu dokumentalnego "Bez granic" na potrzeby Disney+, który zadebiutował w serwisie 18 listopada 2022 roku. Gwiazdor wyjaśnił, że chociaż producenci dali mu wolną rękę w decyzji o pominięciu tego wątku, to Chris Hemsworth stwierdził, że nie będzie tego ukrywał przed widzami:

Jeśli to zmotywuje ludzi, by lepiej o siebie zadbać i podjąć działania zapobiegawcze, to fantastycznie. Nie chciałem jednak, by zrobiła się z tego sensacja, skok na empatię w imię podbicia oglądalności.

Podczas ekstensywnych przygotowań do kręcenia "Bez granic", Hemsworth dowiedział się, że ma podwójny gen APOE4, który odziedziczył rodzicach. Badania mówią, że osoby posiadające ten gen, są narażone na większe ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. Wedle informacji przytoczonych w serialu, statystycznie jedna na cztery osoby ma pojedynczy gen, a tylko 2-3% populacji ma jego podwójną kopię.

Oglądaj

To dość mocno zmotywowało Hemswortha do wprowadzenia zmian do swojego życia, który szybko zauważył pozytywny aspekt tej diagnozy:

Gdybym nie miał tej informacji, nie wprowadziłbym zmian. Jestem wdzięczny, że mam cały arsenał narzędzi, dzięki którym mogę się przygotować i zapobiegać rozwojowi choroby.

Hemsworth wyjaśnił, że jest jeszcze zobligowany do zrobienia kilku rzeczy, ale potem zamierza wstrzymać karierę aktorską i spędzać więcej czasu ze swoją rodziną.