Daniel Craig tańczy jak szalony w spocie polskiej wódki wyreżyserowanym przez Taikę Waititiego [WIDEO]

Daniel Craig tańczy w spocie polskiej wódki. Reżyserem Taika Waititi

Dlatego też PR-owcy polskiego trunku postanowili zatrudnić do swojej reklamy prawdziwych profesjonalistów, a konkretnie roztańczonego Daniela Craiga, muzykę dostali od Giggsa i Rity Ory, a choreografię przygotował JaQuel Knight, który współpracował m.in. z Beyonce.

Całość dopiął natomiast reżyser Taika Waititi. Laureat Oscara za "Jojo Rabbita", twórca dwóch filmów o Thorze, a także utalentowany komediowy scenarzysta pojawił się nawet gościnnie pod koniec jednej z wersji reklam. Poziom jest zatem definitywnie światowy.

Krótko mówiąc, wszyscy mają całkiem pokaźne resume, a całość ma jakość właściwie filmową i szefostwo Belvedere'a raczej narzekać na to promo nie może. Spot prezentuje się następująco:

Nie jest to pierwszy spot, w którym Belvedere łączy się w jakiś sposób z Jamesem Bondem - marka współpracowała z twórcami "Spectre", co zaowocowało reklamą z udziałem Stephanie Sigman, która wcielała się w Estrellę we wspomnianej odsłonie serii:

Daniela Craiga zobaczymy już niedługo w jego innej znanej roli - mowa o detektywie Benoicie Blancu, który powróci do rozwiązywania zagadkowych morderstw w filmie "Glass Onion: film z serii Na noże". Produkcja pojawi się na Netflixie już 23 grudnia 2022 roku.