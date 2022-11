"Demon Slayer" w polskich kinach. To najlepiej sprzedający się film anime na świecie

W końcu będziemy mogli obejrzeć najpopularniejszy film anime wszech czasów, "Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Movie: Mugen Train" w polskich kinach.

Polscy fani anime mają kolejny powód do zadowolenia. Po „Belle”, „Jujutsu Kaisen“, „Dragon Ball Super: Super Hero”, „One Piece Film: Red” wkrótce w kinach pojawi się kolejny film anime. Tym razem będzie to produkcja z 2020 roku, która jest totalnym hitem w Japonii. Mowa o filmie „Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Movie: Mugen Train”. Kiedy premiera w polskich kinach?

Film anime ''Demon Slayer'' w polskich kinach. Kiedy premiera wielkiego, japońskiego hitu?

Film "Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train" zadebiutował w japońskich kinach 16 października 2020. W związku z premierą postanowiono znieść obostrzenia obowiązujące wówczas w kinach. Media informowały, że ponoć, w niektórych kinach anime było wyświetlane... 40 razy dziennie. Film anime przez pierwsze 3 dni projekcji w kinach zarobił ponad 43 milionów dolarów, dzięki czemu film ''Demon Slayer'' stał się najlepiej zarabiającym debiutem w Japonii.

Teraz tę produkcję będziemy mogli zobaczyć w polskich kinach, m.in. w Multikinie. Premiera odbędzie się 9 grudnia 2022.

Oglądaj

Po ukończeniu treningu rehabilitacyjnego, Tanjiro i jego towarzysze udają się na kolejną misję. W Nieskończonym Pociągu doszło do serii tajemniczych zniknięć ponad czterdziestu pasażerów. Tanjiro i Nezuko, wraz z Zenitsu i Inosuke, dołączą do jednego z najpotężniejszych szermierzy wśród Korpusu Zabójców Demonów - Filara Płomienia, Kyojuro Rengoku. Razem stawią czoła nieznanemu zagrożeniu.