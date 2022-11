Harrison Ford będzie odmłodzony w nowej części "Indiany Jonesa": "wygląda jak w oryginalnej trylogii"

Raczej rzadko zdarza się, by producenci i reżyserowie spoilowali własne filmy przed premierą, ale ostatnio ten proceder jakoś tak zagościł w Hollywood - najpierw The Rock opowiedział przed oficjalną kinową premierą "Black Adama", że w scenie po napisach pojawi się Superman, a teraz Kathleen Kennedy i James Mangold potwierdzili, jak będzie się zaczynał film "Indiana Jones 5".

Piąta odsłona serii ma rozpocząć się od wydarzeń, które miały miejsce między "Ostatnią krucjatą" i "Królestwem kryształowej czaszki". Jak wyjaśnił James Mangold w rozmowie z Empire:

Chciałem zanurkować w świat George'a i Stevena, dodając mu trochę adrenaliny. A potem z niego wychodzimy i jesteśmy w 1969 roku. Nie chcieliśmy, żeby widzowie byli od razu zaskoczeni osadzeniem akcji 20 lat później, tylko dosłownie doświadczyli tego samego, co Indiana Jones - od wojowniczej dorosłości... do teraz.

Szefowa Lucasfilm i producentka Kathleen Kennedy dodała:

Ja mam nadzieję, że chociaż ludzie będą mówili o technologii, to jednak większość osób powie: "O, czy to są materiały archiwalne? To wygląda jak sprzed 40 lat". Wrzucamy was w środek przygody i od razu macie mieć przeświadczenie: "Jestem w filmie o Indianie Jonesie".