Harrison Ford i Helen Mirren gwiazdami nowego serialu. Zobaczcie zapowiedź "1923"

Harrison Ford i Helen Mirren po raz pierwszy gwiazdami serialu

Świat serialu "Yellowstone" staje się coraz lepszy. Jak podaje Deadline, Paramount+ poinformowało w oficjalnym oświadczeniu, że już w grudniu zobaczymy nową produkcję z tej serii - ta będzie nosiła tytuł "1923", a w rolach głównych wystąpią... Harrison Ford i Helen Mirren. Ci wcielą się w kolejne pokolenie rodziny Duttonów, którą poznaliśmy już w serialach "1883" i wspomnianym "Yellowstone".

Niedawno oryginalny serial z Kevinem Costnerem powrócił ze swoim 5. sezonem i z tej okazji telewizja Paramount pokazała pierwszy oficjalny zwiastun nowej odsłony sagi o Duttonach. Dowiedzieliśmy się również, że seria "1923" zadebiutuje już 19 grudnia 2022 roku:

Harrison Ford i Helen Mirren wcielą się w nestorów rodu Duttonów, kolejno Jacoba i Carę. Jacob jest bratem Jamesa Duttona (Tim McGraw), który był głównym bohaterem "1883" i teraz to on zarządza największym ranczem w Montanie, co niesie ze sobą mnóstwo potencjalnych konfliktów - na nieruchomość ostrzą sobie bowiem ząbki różni wrogowie rodziny.

W pozostałych rolach pojawią się również James Badge Dale oraz Timothy Dalton, a także Darren Mann, Robert Patrick, Jennifer Ehle, Jerome Flynn, Michell Randolph, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Sebastian Roche i Julia Schlaepfer.

Franczyza o rodzinie Duttonów była strzałem w dziesiątkę dla Paramount - wspomniany "1883" był najchętniej oglądanym serialem serwisu Paramount+ na świecie. W głównych rolach pojawiali się Tim McGraw i Faith Hill jako James i Margaret Duttonowie. Natomiast oryginalne "Yellowstone" z Kevinem Costnerem przyciąga przed telewizory średnio 11 milionów widzów. Należy się więc spodziewać, że również "1923" okaże się być hitem.