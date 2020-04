Filmy z Marvel Cinematic Universe od 2008 roku i premiery pierwszego „Iron Mana” cieszą się ogromną popularnością wśród widzów i krytyków. Kolejne filmy powiązanej ze sobą serii zdobywają coraz większą widownię i cieszą miliony fanów na całym świecie.

To właśnie zaangażowanie widzów sprawiło, że film „Avengers: Koniec gry”, czyli zwieńczenie trzech faz Marvel Cinematic Universe oraz ponad 20 dotychczasowych filmów serii, w kilka tygodni od swojej premiery stał się najlepiej zarabiającym filmem w historii kinematografii.

Filmy MCU z powrotem na HBO GO

Teraz, dzięki HBO GO będziemy mogli przypomnieć sobie początek tej wspaniałej przygody. Na platformie w najbliższych tygodniach pojawią kolejne produkcje, wchodzące w skład tzw. „Sagi Nieśmiertelności” – „Infinity Saga”, których wydarzenia doprowadzają do dramatycznego finału i walki z tytanem Thanosem w filmach „Avengers: Wojna bez granic” oraz „Avengers: Koniec gry”.

Co ciekawe – wygląda, że serwis planuje pokazać filmy ze względu na swoich bohaterów, a nie chronologię serii.

W piątek 10 kwietnia do serwisu mają trafić trzy filmy o przygodach Tony’ego Starka, vel. Iron Mana. „Iron Man”, „Iron Man 2” i Iron Man 3”.

Tydzień później, w piątek 17 kwietnia dostaniemy solowe filmy o Kapitanie Ameryce: „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie”, „Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz” oraz „Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów”.

Filmy MCU na HBO GO – co dalej?

Daty premier pojawiły się już w serwisie HBO GO. Idąc obranym dotychczas tropem, najprawdopodobniej w kolejnych tygodniach dostaniemy następne produkcje MCU. Wiele wskazuje na to, że będą to obrazy, opowiadające o „Thorze”, Bogu Piorunów.

Wypuszczanie filmów, ze względu na głównego bohatera, a nie chronologię powiązanej ze sobą serii, może być ciekawym eksperymentem dla widza oraz sprawdzeniem jak bardzo te filmy działają jako swoje wzajemne sequele.

Warto także przypomnieć, że obecnie na HBO GO dostępne są trzy ostatnie filmu MCU, które zadebiutowały w kinach w zeszłym roku. Mowa o „Captain Marvel”, „Avengers: Wojna bez granic” oraz „Spider-Man: Daleko od domu”.

Czytaj także: Reżyser "Strażników Galaktyki" przyznał, że nie chce powrotu Iron Mana do MCU.