Jednak nie będzie "Piratów z Karaibów" z Margot Robbie. Szykuje się powrót Johnny'ego Deppa?

Jak podaje Deadline, nowa odsłona "Piratów z Karaibów" z Margot Robbie w roli głównej została zatopiona jeszcze przed wypłynięciem z portu - mówiąc innymi słowy: Disney anulował produkcję.

Chociaż oficjalnie Disney nie zabrał jeszcze głosu w sprawie, to Margot Robbie opowiedziała o projekcie w wywiadzie z Vanity Fair, twierdząc że firma "jednak nie chciała tego projektu zrealizować":

Mieliśmy pewien pomysł i przez jakiś czas go nawet rozwijaliśmy, żeby zrobić film z kobiecą obsadą - nie w całości kobiecą, ale po prostu zupełnie inną opowieść, co naszym zdaniem byłoby naprawdę ciekawe. Ale wygląda na to, że jednak nie chcieli tego projektu zrealizować.