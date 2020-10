Jeff Goldblum odtworzył swoje najsłynniejsze ujęcie w karierze. Internauci zachwyceni

Jeff Goldblum, współczesnej publiczności znany przede wszystkim za sprawą przezabawnej roli Grandmastera w filmie "Thor: Ragnarok", w latach 80. był jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood. Swoją pozycję w fabryce snów, zdobytą dzięki filmom takim jak "Mucha" (1986) czy "Ziemskie dziewczyny są łatwe" (1988), przypieczętował występem w "Jurassic Park" (1993) Stevena Spielberga, gdzie wcielił się w Dr Iana Malcolma. Scena, w której Goldblum prezentuje swój nagi tors, przeszła do historii i uczyniła go symbolem seksu w latach 90. Dziś, po 27 latach od premiery pierwszego "Parku Jurajskiego", 67-letni aktor odtworzył to słynne ujęcie, publikując na Instagramie fotografię w identycznej pozie. I ponownie podbił serca fanów, udowadniając, że nadal ma w sobie "to coś".

Jeff Goldblum w słynnej pozie z "Parku Jurajskiego" zachęca do głosowania

Goldblum swoje nowe zdjęcie w rozpiętej czarnej koszuli ukazującej nagi tors opublikował na Instagramie. I co ciekawe, nie był to element promocji nadchodzącego "Jurassic World: Dominion", lecz efekt politycznego zaangażowania aktora. Fotografię udostępnił w ramach podziękowania dla 3000 z jego 2,1 mln followersów, których udało mu się zachęcić, by zarejestrowali się do głosowania w listopadowych wyborach prezydenckich w USA.

Goldblum dobrze wiedział, jak sprawić radość swoim fanom. Słynna poza, w której prezentuje się na powyższym zdjęciu, do tego stopnia zapisała się w historii popkultury, że w 2018 roku doczekała się pomnika w Londynie, a półnagi Dr Malcolm trafił nawet do zestawu LEGO.

Nie był to pierwszy prezent aktora dla fanów, którzy postanowili spełnić swój obywatelski obowiązek. Kilka dni wcześniej, w podzięce za przekroczenie progu 1000 rejestracji, odtworzył inną znaną scenę z oryginalnego "Jurassic Park", tyle że Laurę Dern zastąpił w niej Sam Neill.

Jeff Goldblum powróci jako Dr Malcolm w "Jurassic World 3"

Choć działania Jeffa Golbluma na Instagramie nie były czystą promocją "Jurassic World 3", to na pewno świetnie się w nią wpisały. Zarówno Dr Malcolm, jak i Ellie Sattler (Laura Dern) oraz Alan Grant (Sam Neill), powrócą bowiem w najnowszej odsłonie serii o Parku Jurajskim. Niestety, w związku z pandemią koronawirusa na ponowne spotkanie z oryginalną obsadą będzie trzeba poczekać nieco dłużej, niż się spodziewaliśmy. Premiera "Jurassic World: Dominion" została przesunięta na 10 czerwca 2022 roku.

