"John Wick 4" zachwyca w nowym zwiastunie. Sceny akcji z Keanu wyglądają spektakularnie

"Yeah, I'm thinking I'm back". Keanu Reeves powraca do swojej ikonicznej roli byłego płatnego mordercy w nowym zwiastunie "Johna Wicka 4", który zapowiada się spektakularnie.

John Wick 4 z nowym zwiastunem. Jest świetny

Keanu Reeves wraca w kolejnej, czwartej części filmu o legendarnym zabójcy Johnie Wicku. Reżyser Chad Stahelski zasugerował, że tym razem jego losy nie muszą mieć szczęśliwego zakończenia.

W kolejnej odsłonie przygód utalentowanego płatnego mordercy będziemy świadkami jego batalii z Wysokim Stołem. Wick za wszelką cenę chce wyeliminować szajkę zbrodniarzy. By tego dokonać, będzie musiał posunąć się do desperackiego kroku. Hitman w "Johnie Wicku 4" zwiedzi świat, by stoczyć pojedynki z przywódcami mrocznej organizacji. Legendarny zabójca będzie walczył w największych miastach: od Nowego Jorku po Paryż, Osakę i Berlin.

Poza Reevesem do obsady powrócili Laurence Fishburne, Lance Reddick i Ian McShane, którzy wcielają się w ważne osoby w półświatku zabójców. Dołączyli do niej natomiast Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Scott Adkins, Rina Sawayama i Clancy Brown.

Przedsmak nowej odsłony przygód Johna Wicka znajdziecie poniżej:

Reżyserem filmu ponownie jest Chad Stahelski, natomiast scenariusz napisali Shay Hatten i Michael Finch.

Czy John Wick zginie w najnowszej części? O tym przekonamy się już 24 marca 2023 roku, kiedy superprodukcja trafi na ekrany kin.