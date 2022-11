"Leżał twarzą na kopcu kokainy". Syn gwiazdora "Harry'ego Pottera" opowiedział o ojcu

Gwiazdor Harry'ego Pottera lubił "dać w palnik"

W ikoniczną rolę Albusa Dumbledore'a wcielało się dwóch gwiazdorów - zanim rolę otrzymał Michael Gambon, dyrektora Hogwartu grał legendarny Richard Harris. Wystąpił w dwóch częściach serii - "Harry Potter i Kamień filozoficzny" oraz "Harry Potter i Komnata Tajemnic". Niestety w 2002 roku zmarł, a rola trafiła wówczas do wspomnianego Gambona.

Niedawno światło dzienne ujrzał dokument "The Ghost of Richard Harris", w którym synowie zmarłego gwiazdora - aktorzy Jamie i Jared oraz reżyser Damian, ujawnili kontrowersyjne szczegóły dotyczące życia prywatnego ich ojca. W ramach zapowiedzi "The Ghost of Richard Harris", wykorzystano fragment dokumentu, w którym najmłodszy z braci (Jamie) wspominał jedną ze scen ze swojego dzieciństwa:

Wszedłem do jego sypialni i to było jak scena z "Człowieka z blizną". Upuścił funt (niecałe pół kilo) kokainy na dywan, worek pękł i upadł w to twarzą. Był nieobliczalny.

Jared Harris opowiedział natomiast inną anegdotę dotyczącą jego 70-letniego wówczas ojca:

Siedzimy w pubie i tata znienacka uderza faceta. Udał, że odłożył swojego Guinnessa, a potem zerwał się i powalił typa. Facet leży nieprzytomny na podłodze, a jego dziewczyna skacze wokół, krzycząc: "Zabiłeś mojego chłopaka!".

Harris wylał potem jeszcze swoje piwo na powalonego mężczyznę. Kiedy jednak ten zaczął dochodzić do siebie, to aktor zdał sobie sprawę, że w bezpośredniej walce nie ma z nim szans i uciekł z pubu.

Gwiazdor przed swoją śmiercią otwarcie mówił o swoim autodestrukcyjnym trybie życia. Jednym z jego cytatów było: "Kiedy piłem, dosłownie pożerałem alkohol. Kiedy brałem kokę, pożerałem ją. Kiedy oddawałem się uciechom, pożerałem kobiety". Podobno kiedy po 12 latach małżeństwa rozwiódł się z matką swoich synów, aktor wyjechał wówczas z kraju, udając się na wycieczkę po Europie, która była przepełniona piciem, narkotykami i przygodnym seksem.