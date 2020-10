Na tę chwilę czekali wszyscy fani Davida Finchera. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu "Mank", najnowszego dzieła twórcy "Siedem" i "Podziemnego Kręgu", który opowiada o współtwórcy scenariusza legendarnego "Obywatela Kane'a" - Hermanie "Manku" Mankiewiczu. Poza prezentacją Gary'ego Oldmana w nowej charakteryzacji, zwiastun "Manka" pozwala także wczuć się w klimat nowego filmu Finchera, uchyla rąbka tajemnicy na temat fabuły i zdradza datę premiery.

"Mank" - zwiastun filmu Finchera o "Obywatelu Kanie"

Zaprezentowane 8 października 2020 wideo trwa wprawdzie tylko minutę, ale to wystarczy, by poczuć atmosferę starego kina. Od pierwszej sekundy zwiastuna wszystkie plansze i napisy są stylizowane na lata 30. XX wieku. Także czarno-białe zdjęcia, muzyka i niski męski głos z offu (należący do filmowego Orsona Wellesa) - wszystko to konsekwentnie buduje filmowy świat Złotej Ery Hollywood.

Zwiastun nowego filmu Finchera potwierdza to, co zapowiadano już wcześniej i co sugeruje sam tytuł dzieła. "Mank" nie tyle skupi się na procesie powstawania "Obywatela Kane'a", co na postaci samego Mankiewicza - słynnego hollywoodzkiego scenarzysty obciążonego zamiłowaniem do romansów i nadużywania alkoholu, który po premierze swojego największego dzieła wszedł w konflikt z jego współtwórcą i reżyserem, Orsonem Wellesem.

Co ciekawe, Welles w ogóle nie pojawia się w zapowiedzi. Słyszymy tylko głos Toma Burke'a, który w dziele Finchera wciela się w legendarnego filmowca. Poza wspomnianym Garym Oldmanem w tytułowej roli, w zwiastunie "Manka" mamy natomiast okazję podziwiać Amandę Seyfried ("Mamma Mia") jako Marion Davies oraz Charlesa Dance'a ("Gra o tron") w roli Williama Randolpha Hearsta, którego uczyniono pierwowzorem Charlesa Kane'a. Możemy tylko domyślać się, że właśnie tego dotyczy wypowiedź "Nikt nie będzie robił małpy z Williama Randolpha Hearsta!", która pada w zwiastunie.



"Mank" na Netflix - kiedy premiera?

Film "Mank", podobnie jak wiele innych filmowych hitów w dzisiejszych czasach, trafi jednocześnie do kinowej dystrybucji oraz na platformę Netflix. Będzie to kolejna, po "House of Cards" i "Mindhunterze" współpraca Davida Finchera z tym serwisem streamingowym. Dlatego, choć nie zdradzono jeszcze, kiedy "Mank" trafi do polskich kin, wiemy już, kiedy będziemy mogli go obejrzeć. Netflix przy okazji udostępnienia teasera, ogłosił datę premiery nowego filmu Finchera. "Mank" na Netflix będzie dostępny od 4 grudnia 2020 roku.

Zobacz też: 80 filmów wszech czasów według Amerykańskiej Gildii Reżyserów