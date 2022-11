Nie żyje gwiazda "Pogromców duchów" i klipów ZZ Top, KISS i Davida Lee Rotha. Miała 65 lat

Nie żyje Kymberly Herrin, aktorka i modelka znana z Pogromców duchów

Kymberly Herrin nie żyje. Aktorka zagrała w kultowym filmie "Pogromcy duchów" z lat 80. Wcieliła się w rolę Ducha ze snów, który za życia był dziewczyną oficera służącego w Fort Detmerring. Grała również w wielu klipach rockowych artystów, a także pozowała dla m.in. Playboya.

Śmierć Herrin potwierdziła jej rodzina w połowie listopada. Szczegółów odejścia aktorki oraz przyczyny zgonu nie podano. Wiemy, że aktorka zmarła w październiku 2022 roku w wieku 65 lat, dokładnej daty na razie nie ujawniono.

Tak jak wspomnieliśmy, artystka była modelką, która pojawiła się w kilkunastu magazynach. Dwukrotnie pozowała do Playboya, gdzie została zauważona przez rockową grupę ZZ Top. Muzycy obsadzili Herrin w swoim teledysku do utworu "Legs" z 1984 roku.

Oglądaj

Kawałek, obok "Gimme All Your Lovin'” i "Sharp Dressed Man", podbijał ówczesne telewizje muzyczne. Rok później zagrała w klipie ZZ Top do "Sleeping Bag", a potem pojawiała się w nagraniach do muzyki Davida Lee Rotha i KISS.

Tak jak wspomnieliśmy, w 1984 roku wcieliła się w Ducha ze snu w filmie "Pogromcy duchów". Zjawa unosząca się nad łóżkiem śpiącego Doktora Raymonda Stantza była dziewczyną pewnego oficera, która nie żyła od 150 lat i nawiedzała Fort Detmerring.

Oglądaj

Na przestrzeni kolejnych lat zagrała wiele małych ról na wielkim ekranie. Pojawiła się w "Gliniarzu z Beverly Hills II", filmie "Miłość szmaragd i krokodyl", "Wykidajło" oraz "Zapachu pieniędzy" z 1996 roku.