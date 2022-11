Nie żyje polski głos Johnny'ego Bravo. Marcin Kudełka miał zaledwie 59 lat

Jak podaje serwis Plejada, Marcin Kudełka został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Sopocie. Przyczyny jego śmierci nie są na razie znane. Aktor miał zaledwie 59 lat.

Zawodowo Marcin Kudełka był aktorem - występował na deskach teatru, grał w filmach, a lwia część publiczności będzie go znała z jego pracy głosowej. Wcielał się m.in. w Johnny’ego Bravo z popularnej kreskówki Cartoon Network. Fani serialu niewątpliwie doskonale pamiętają klasyczne teksty blondyna: "Lubię placki", "Ooo mamo", "Hej maleńka", czy "Nie przemyślałem tego dobrze", które nie miałyby takiego wydźwięku, gdyby nie jego głos.

Kudełka wystąpił też w znanych filmach Disneya - możemy usłyszeć go w produkcjach takich jak "Książę Egiptu", "101 Dalmatyńczyków", czy "Król Lew II: Czas Simby". Jako aktor zagrał w takich popularnych filmach i serialach jak "Niania", "Sztos 2", czy "Święta wojna".

Był jednym z bohaterów kanału Widzę głosy, czyli popularnej serii wywiadów/profili popularnych polskich aktorów głosowych:

Przykrą wiadomość potwierdził przyjaciel artysty, Marek Bimer, który podzielił się poruszającym wpisem na swoim Facebooku:

Kudeł, Kudlarz. Przyjaciel. Tyle razem zrobiliśmy. Zrobił ze mną wszystko, co dla mnie wartościowe. Setki rzeczy. To on ostatecznie tworzył jakość. Potrafił wszystko. Wielki Mistrz. Uwielbialiśmy razem pracować. Spotykać się. Z jednej strony był najśmieszniejszym człowiekiem na świecie. Z drugiej niebywale wrażliwym, ciepłym facetem.