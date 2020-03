Bezprecedensowy ruch wytwórni filmowej. 3 aktualne hity filmowe do zobaczenia również na VOD

Zaczęło się od wytwórni Disneya. W zeszłym tygodniu zdecydowano o wypuszczeniu filmu „Kraina Lodu 2” na platformę streamingową Disney+ oraz do kilku innych płatnych serwisów VOD o kilka miesięcy wcześniej przed pierwotnie planowanym terminem. Podobny los spotkał film „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”, który również trafił do sprzedaży dużo szybciej niż pierwotnie zakładano.

Hitowe produkcje szybciej na VOD

Teraz natomiast firma NBCUniversal zdecydowała się wypuścić do serwisów streamingowych trzy bieżące hity kinowe. Mowa o produkcjach „Niewidzialny człowiek”, „The Hunt” oraz „Emma”, które trafiły na ekrany w ostatnich trzech tygodniach.

Teraz wszystkie trzy tytuły mają być dostępne w Stanach Zjednoczonych już od najbliższego piątku, w cenie 19.99$. Na ich obejrzenie widzowie będą mieli 48-godzin, tak jak przy wypożyczeniu innych produkcji filmowych z serwisów typu iTunes, w których można kupować filmy.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę także na zagranie wytwórni Dreamworks, współpracującej z Universal przy filmie „Trolle 2”. Produkcja, będąca sequelem dla filmu z 2016 roku, miała pierwotnie trafić na ekrany amerykańskich i światowych kin 17 kwietnia. Teraz, w wyniku epidemii koronowirusa, oba studia filmowe zdecydowały się wypuścić go o tydzień wcześniej – 10 kwietnia, w sam raz na Wielkanoc, w serwisach streamingowych.

Co najciekawsze – włodarze Universal i Dreamworks zapowiedzieli też, że film będzie dostępny w wersji VOD również w innych krajach, w których kwiecień był planowaną datą premiery. Produkcja trafi więc do serwisów streamingowych nie tylko na terenie USA. W tym momencie nie wiadomo, czy film będzie dostępny w tym czasie na terenie Polski, gdyż kinowa premiera filmu zapowiedziana jest w naszym kraju na 29 maja.

NBCUniversal – oświadczenie

NBCUniversal wydało oświadczenie, dotyczące przyspieszenia premier na platformach streamingowych wspomnianych filmów.

" „Zamiast przesuwać premiery tych filmów, bądź wypuszczać je w utrudnionych warunkach dystrybucji, zdecydowaliśmy umożliwić ludziom obejrzenie ich w warunkach domowych w przystępnej cenie - czytamy w komunikacie wydanym przez NBCUniversal. Mamy nadzieję, że ludzie zobaczą te filmy w kinach, tam gdzie będzie to możliwe. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w coraz większej liczbie regionów przestaje to być możliwe”. "

Jest to zagranie bezprecedensowe. Zwykle wielkie wytwórnie filmowe starają się wydłużyć okres między premierą kinową, a dostępnością na nośnikach przenośnych i platformach VOD, aby zachęcić widzów do wybrania się na dany film do kina. W sytuacji kryzysu, w której dane produkcje i tak są niedostępne dla wielu widzów, zagranie to stanowi odważny krok.

Jak wspominają zagraniczni komentatorzy – krok, który może zmienić oblicze rynku, jeśli chodzi o konkurencyjność kina i platform streamingowych. Wyniki oglądalności udostępnionych w ten sposób filmów na pewno będą skrzętnie analizowane w najbliższych tygodniach i mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące dalszego modelu dystrybucji.

