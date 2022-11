Nowa teoria w sprawie śmierci Bruce'a Lee. Aktor pił... za dużo wody?

Jak pewnie wiecie, Bruce Lee zmarł w lipcu 1973 roku w Hong Kongu w wieku 32 lat. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę jego śmierci uważa się obrzęk mózgu, który miał być wywołany reakcją na jego nowe leki przeciwbólowe.

Jak to jednak w przypadku śmierci celebrytów bywa, wokół sprawy narosło mnóstwo mitów i legend - jedni twierdzą, że został zamordowany przez chińskich gangsterów, inni stwierdzili zaś, że miał zawał serca, a sprawę zatuszowali producenci z Hollywood. Niedawną sprawą zajęło się natomiast "Clinical Kidney Journal", w której swoje wyniki badań podali lekarze i naukowcy zajmujący się chorobami nerek.

Naukowcy uważają, że wspomniany obrzęk mózgu mogła spowodować hiponatremia, czyli stan wywołany nadmiarem wody w organizmie.

Uważamy zatem, że niezdolność nerek do wydalenia nadmiaru wody zabiła Bruce'a Lee.

Jak dodali:

Zakładamy, że Bruce Lee zmarł z powodu specyficznej formy dysfunkcji nerek: niezdolności do wydalania odpowiednich ilości wody, aby utrzymać homeostazę wodną. Jeśli nadmierne spożycie wody nie równa się z jej wystarczającym wydalaniem, może to prowadzić do hiponatremii, obrzęku mózgu i śmierci w ciągu kilku godzin.