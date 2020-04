Polski dystrybutor filmowy, firma Gutek Film, dołączył do grona innych firm branży kulturalnej, które zdecydowały się wcześniej wypuścić swoje filmy do sieci. Chce w ten sposób umilić czas wszystkim, którzy z powodu epidemii więcej czasu spędzają w domach.

Mowa o dwóch filmach, które trafiły do kin w grudniu i styczniu, wywołując przy tym sporo dyskusji, nie tylko na temat kinematografii. Mowa o filmach „Oficer i Szpieg” Romana Polańskiego oraz francuskiej komedii „Poznajmy się jeszcze raz”.

„Oficer i Szpieg” (2019), reż. Roman Polański

„Oficer i szpieg” to bazująca na prawdziwych wydarzeniach adaptacja powieści Roberta Harrisa. Film opowiada o francuskim oficerze wojskowym Alfredzie Dreyfusie, niesłusznie oskarżonym o zdradę stanu i skazanym na dożywocie.

Film, którego światowa premiera odbyła się na festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie otrzymał trzy nagrody, w tym Wielką Nagrodę Jury. Nagrodzony został także trzema Cezarami, najważniejszymi nagrodami francuskiego przemysłu filmowego. O produkcji zrobiło się głośno także w kontekście osoby reżysera, Romana Polańskiego oraz ciążącym na nich zarzutach z przeszłości.

Film dostępny jest od dziś w serwisach: Player.pl, VOD.pl oraz Cineman.pl.

Poznajmy się jeszcze raz (2019), reż. Nicolas Bedos

Francuski komedio-dramat, również nagrodzony trzema Cezarami, w tym za scenariusz oryginalny. Opowieść o mężczyźnie w średnim wieku, który nie potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie, zewsząd otoczony nowymi technologiami. Wzdycha do pięknych i prostszych lat minionych, marząc o tym by ponownie móc czerpać z życia, tak jak robił to za dawnych czasów.

Traf chce, że dzięki nietypowemu projektowi, mężczyzna będzie mógł na nowo przeżyć lata swojej młodości. Nietypowy film, opowiadający o magicznej sile nostalgii.

Film dostępny jest od dziś w serwisach: Player.pl, VOD.pl oraz Cineman.pl.

Warto przypomnieć, że od marca w serwisach streamingowych dostępny jest także film „Portret kobiety w ogniu” Celine Sciammy, nominowany do Złotego Globa, jako najlepszy film nieanglojęzyczny.

