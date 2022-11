Polski film największym hitem 2022 roku. W kinach obejrzał go już ponad milion osób

Wynik jest nie tylko spektakularny w skali 2022 roku - to najlepszy wynik od czasów początku pandemii.

Listy do M. 5 to najpopularniejszy polski film 2022 roku

Polski box office 2022 należy do "Listów do M. 5". Jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji roku okazała się wielkim sukcesem frekwencyjnym. Film już w weekend premierowy osiągnął wynik przekraczający 290 tysięcy sprzedanych biletów, notując najlepsze otwarcie polskiego filmu w tym roku.

Teraz, zaledwie trzy tygodnie po premierze filmu, w kinach widziało go już ponad milion widzów! "Listy do M. 5" to nie tylko najchętniej oglądany polski film roku, ale też największy sukces frekwencyjny polskiej produkcji od początku pandemii!

"Listy do M." powracają z piątą częścią wigilijnej opowieści. Z czym znani bohaterowie zmierzą się tym razem?

Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. A przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą, czy "z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach". Nie zawsze kryształowy Mel stanie na drodze innego, niekoniecznie "świętego" Mikołaja, a wydarzenia z jego udziałem staną się medialną sensacją

Natomiast słabo znoszący samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. "Listy do M. 5" skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak: miłość, bliskość i życzliwość, które, szczególnie teraz, są najważniejsze.

Film "Listy do M. 5" jest już dostępny w kinach.